Campaña solidaria impulsa ayuda para alimentar y proteger a casi 1200 animales silvestres rescatados

Las dificultades de transporte y abastecimiento no solo afectaron a las personas, sino también la vida de cientos de animales. En ese contexto, cuatro organizaciones impulsan una campaña de acopio para apoyar a Senda Verde Wildlife Sanctuary, un refugio que alberga aproximadamente 1200 animales silvestres entre mamíferos, aves y reptiles rescatados.

Pilar Hidalgo, directora de la Fundación Unifranz, explica que la decisión de actuar fue inmediata. “La decisión de activar esta campaña de manera inmediata nació al conocer la crítica situación que atraviesa el santuario debido, y más con los bloqueos de caminos. Senda Verde alberga a 1200 animales que dependen de un suministro diario y constante de comida fresca e insumos médicos”, explica.

La iniciativa, promovida por la Asociación Bolivia Joven junto a la Fundación Unifranz de la Universidad Franz Tamayo, PPJ, Ayni Político y otras instituciones aliadas, busca recolectar alimentos, insumos médicos y materiales esenciales para garantizar el bienestar de las especies que actualmente dependen del santuario.

Las dificultades de transporte y abastecimiento que atravesó el país afectaron el ingreso regular de alimentos e insumos esenciales para el cuidado de los animales. Ante esta situación, el apoyo solidario de la población mediante donaciones en especie contribuye a garantizar la alimentación, bienestar y la atención diaria de los animales silvestres rescatados.

“Más allá de un acuerdo institucional, esta alianza nace de una profunda coincidencia de valores. Bolivia Joven y la Fundación Unifranz laten bajo la misma sintonía: la protección de la vida, el respeto a la naturaleza y el amor por nuestro planeta. Compartir este propósito y corazón nos impulsa a unir fuerzas de manera genuina para ser la voz de quienes no pueden pedir ayuda”, señala Hidalgo.

Senda Verde representa una barrera fundamental contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, brindando una segunda oportunidad a animales que fueron víctimas del comercio ilegal, la pérdida de hábitat o el maltrato.

Ciudadanía puede contribuir con donaciones y voluntariado

La campaña convoca a la población a donar alimentos como: almendras, avena a granel, hojuelas de quinua, sémola, pellets para perro gigante (CIBAU), insumos para abrigo, frazadas, sogas gruesas, materiales de limpieza e insumos médicos veterinarios.

“La donación de insumos específicos que actualmente estamos acopiando. El santuario requiere un flujo constante de materiales para contrarrestar la crisis de suministro. La población puede aportar activamente llevando a los puntos autorizados de la Fundación Unifranz y la Clínica Unifranz”, explica Hidalgo.

La campaña recibe aportes en la Fundación Unifranz de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas. Porque proteger la biodiversidad y garantizar el bienestar de los animales rescatados es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de toda la sociedad.

Uno de los puntos de acopio es la oficina de la Fundación Unifranz, ubicada en la calle Campos 334, Edificio Iturri, entre las avenidas 20 de octubre y 6 de agosto. El otro punto es en la Clínica Unifranz, ubicada en la misma universidad, sede La Paz, en la calle Héroes del Acre 1855, esquina avenida Landaeta.

Asimismo, los organizadores invitan a difundir la iniciativa en redes sociales, denunciar el tráfico ilegal de fauna y promover un mensaje clave: los animales silvestres no son mascotas.

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