Ortodoncia preventiva y tecnología digital transforman la salud bucal moderna

La ortodoncia preventiva está entre las herramientas más importantes de la odontología moderna debido a su capacidad para detectar y corregir problemas dentales y óseos antes de que evolucionen en complicaciones mayores.

Gracias a los avances tecnológicos y a un enfoque cada vez más integral de la salud bucal, hoy es posible intervenir tempranamente tanto en niños como en adultos, mejorando no solo la estética dental, sino también funciones esenciales como la masticación, la respiración y el habla.

Carla Siacar, docente de la carrera de Odontología de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), explica que la ortodoncia infantil tiene objetivos distintos a la ortodoncia en adultos.

“La ortodoncia es muy importante, especialmente en niños por ejemplo, tiene una orientación diferente porque los objetivos van a ser diferentes. En niños, nosotros en ortodoncia vamos a intentar identificar, tratar e interceptar las alteraciones o las maloclusiones dentales a temprana edad para prevenir, por ejemplo: alteraciones esqueléticas”, explica la académica.

La especialista señala que el tratamiento en niños se enfoca principalmente en corregir hábitos que interfieren con el crecimiento normal del rostro y la mandíbula. En este contexto, la ortodoncia ya no se limita únicamente a “alinear dientes”, sino que busca corregir alteraciones funcionales y estructurales que afectan la calidad de vida.

“Entonces, nuestro objetivo en niños normalmente es corregir hábitos o corregir malposiciones que puedan interferir con el crecimiento normal o el desarrollo normal de los huesos en general”, sostiene Siacar.

Problemas como la respiración bucal, la succión digital (el hábito de chuparse el dedo) , el uso prolongado del chupete o la pérdida prematura de dientes pueden alterar el desarrollo facial. La ortodoncia preventiva utiliza herramientas como placas removibles, mantenedores de espacio y aparatos funcionales para corregir estas alteraciones antes de que se agraven.

Además de prevenir futuras extracciones o cirugías, estos tratamientos favorecen una mejor higiene bucal, reducen problemas articulares y fortalecen la autoestima infantil.

Tecnología transforma los tratamientos ortodónticos modernos

La incorporación de tecnología digital ha revolucionado la ortodoncia preventiva en los últimos años. Actualmente, los especialistas cuentan con herramientas que permiten diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.

“En odontología y especialmente en ortodoncia existen muchos avances tecnológicos. Tenemos, por ejemplo, el escáner, el diagnóstico 3D y las tomografías dentales”, explica Siacar.

El escaneo digital 3D y las tomografías permiten visualizar estructuras óseas y dentales con gran precisión, facilitando una planificación personalizada para cada paciente. Además, la simulación digital de resultados permite mostrar cómo quedará la sonrisa antes de iniciar el tratamiento.

“Existen también otros avances como los microtornillos y las miniplacas que nos ayudan a hacer movimientos mucho más precisos en los dientes”, añade la académica de Unifranz.

Asimismo, los brackets autoligables reducen la fricción y el tiempo de tratamiento, mientras que los alineadores transparentes ofrecen soluciones más discretas y cómodas para adolescentes y adultos.

Alineadores invisibles mejoran estética y funcionalidad en adultos

En la adultez, la ortodoncia continúa siendo fundamental para mejorar la funcionalidad y prevenir problemas periodontales y articulares.

“En pacientes adultos, la ortodoncia permite alinear los dientes, permite posicionar correctamente los dientes y dar una mayor estética y funcionalidad al paciente. En este caso, probablemente no vamos a afectar los huesos porque ya no estamos en crecimiento, sin embargo, vamos a dar mayor funcionalidad al paciente”, explica Siacar.

En adultos, los tratamientos ortodónticos ayudan a corregir desgastes dentales, bruxismo, recesiones gingivales y alteraciones en la mordida que pueden provocar dolores musculares o problemas en la articulación temporomandibular.

La ortodoncia invisible, mediante alineadores transparentes, se ha convertido en una de las opciones más demandadas por ofrecer discreción y comodidad.

“También existen alternativas estéticas como, por ejemplo, la ortodoncia invisible que llamamos, estos alineadores nos dan más opciones para los pacientes adultos para que puedan tratar los dientes y las malposiciones dentales”, destaca la académica.

Especialistas coinciden en que la ortodoncia preventiva representa una inversión en salud integral. Detectar problemas a tiempo y aprovechar los avances tecnológicos actuales permite tratamientos más rápidos, menos invasivos y con mejores resultados funcionales y estéticos para pacientes de todas las edades.

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