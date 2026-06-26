Brechas digitales y de aprendizaje marcan la tarea pendiente de la educación boliviana

Hablar de calidad académica implica mucho más que analizar lo que ocurre dentro de un aula. Hoy, uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos es reducir las brechas que limitan el aprendizaje y garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para desarrollar su potencial.

Jhonny Conde, miembro de Jefatura de Enseñanza Aprendizaje (JEA) y docente de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), señala que el país aún se encuentra en un proceso de fortalecimiento del sistema educativo.

“La calidad de la educación en Bolivia actualmente estamos todavía consolidando el mismo. Tenemos bastantes brechas que tenemos que ir subsanando, entre ellas están la brecha de la calidad y la brecha digital”, explica Conde.

En Bolivia, este reto sigue siendo una prioridad. Aunque se han logrado avances importantes en cobertura y acceso, todavía persisten diferencias relacionadas con la calidad educativa, la conectividad, la formación docente y las condiciones de aprendizaje entre áreas urbanas y rurales.

Calidad académica requiere transformar más que el aula

Para los expertos, la calidad académica no depende únicamente del desempeño de los docentes o de los estudiantes. También involucra la actualización de los planes de estudio, las metodologías de enseñanza, los sistemas de evaluación y la capacidad de responder a las necesidades actuales de la sociedad.

Conde explica que la consolidación de una educación de calidad demanda una mirada integral. “En cuanto a la calidad todavía estamos en vías de consolidación, como decía, porque no solo es eh el aula implica desde los diseños curriculares, metodologías de aprendizaje”.

Diversos estudios internacionales coinciden en que los sistemas educativos más exitosos son aquellos que promueven el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y las habilidades digitales, además de los conocimientos tradicionales.

Brecha digital continúa ampliando desigualdades educativas

Uno de los desafíos más visibles sigue siendo el acceso desigual a la tecnología. Aunque el uso de internet y dispositivos digitales ha crecido en los últimos años, muchas familias y comunidades aún enfrentan limitaciones para acceder a herramientas que hoy son esenciales para el aprendizaje.

“Y la brecha digital debido a que eh si bien el internet está latente en nuestro país, tenemos accesibilidad en diferentes dispositivos, pero todavía falta la integración mucho más eh amplia, ya que ah eh hablamos de situaciones y realidades tanto rural como urbana, todavía hay una brecha que hay que ir eh minimizando”, afirma el académico.

La experiencia de los últimos años mostró que la conectividad ya no es un complemento, sino una necesidad. Sin acceso adecuado a internet, plataformas educativas y recursos digitales, miles de estudiantes pueden quedar rezagados frente a sus pares.

FIIE 2026 para debatir soluciones hacia 2030

Frente a este escenario, organismos internacionales, especialistas en educación coinciden en que mejorar la calidad educativa requiere una acción articulada entre el Estado, las instituciones educativas, el sector privado y la sociedad.

En ese contexto, el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026) de Unifranz busca convertirse en un espacio de diálogo y construcción colectiva para analizar los cambios que necesita la educación de cara al 2030.

El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales, organismos multilaterales, universidades y empresas tecnológicas para intercambiar experiencias y generar propuestas orientadas a transformar los sistemas educativos.

Las inscripciones para participar en el FIIE 2026 ya están abiertas a través del sitio oficial de Unifranz (https://foro.unifranz.edu.bo/) para docentes, estudiantes, investigadores, emprendedores y profesionales interesados en contribuir al debate sobre el futuro de la educación.

El evento se realizará el 8 y 9 de julio en Fexpocruz, Santa Cruz de la Sierra, consolidándose como uno de los principales espacios de reflexión e innovación educativa de América Latina.

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