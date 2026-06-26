LinkedIn impulsa la empleabilidad juvenil en un mercado laboral cada vez más digital

El mercado laboral es cada vez más competitivo y digitalizado, y LinkedIn es una herramienta estratégica para la empleabilidad. Este 2026, la plataforma no solo conecta a los jóvenes con ofertas laborales, sino que también se convirtió en un espacio clave para construir marca personal, generar redes de contacto y fortalecer habilidades a través de formación continua.

Miguel Velarde, coordinador de Reclutamiento y Selección de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), explica que la huella digital se volvió determinante para acceder a oportunidades laborales.

“Hoy, LinkedIn funciona como una vitrina profesional permanente. No solo ayuda a conseguir trabajo cuando se lo busca, sino que puede atraer oportunidades de forma orgánica en cualquier etapa profesional, especialmente en procesos de headhunting”, sostiene Velarde.

La transformación del reclutamiento ha hecho que las empresas ya no esperen únicamente un currículum enviado por correo. Hoy, los reclutadores observan perfiles digitales activos, analizan la interacción profesional y evalúan la presencia online de los candidatos antes de una entrevista.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus estudios sobre el futuro del trabajo y la economía de plataformas, reconoce que herramientas como LinkedIn están transformando los procesos de reclutamiento al facilitar el acceso a oportunidades laborales, ampliar las redes de contacto profesional y conectar de manera más eficiente a empleadores y candidatos.

LinkedIn como vitrina profesional para los jóvenes

El impacto de LinkedIn en la empleabilidad juvenil es cada vez más evidente al convertirse como una verdadera vitrina profesional para los jóvenes, al permitirles mostrar de manera visible y verificable sus habilidades, formación y experiencia.

Gracias a nuevas herramientas y funcionalidades, la plataforma facilita que reclutadores y empresas identifiquen talento emergente, incluso entre quienes cuentan con una trayectoria laboral limitada.

Estudios muestran que alrededor del 40% de los jóvenes utiliza LinkedIn como principal canal para encontrar vacantes, superando ampliamente a los portales tradicionales y a las ferias laborales.

Velarde destaca que la construcción de una identidad digital ya no es opcional para quienes desean ingresar al mercado laboral. “Hoy las redes sociales forman parte de la marca personal de cualquier profesional, y esa marca se proyecta constantemente, no solo cuando se está buscando empleo”, destaca Velarde.

Además, los perfiles completos tienen mayores posibilidades de ser encontrados por reclutadores. LinkedIn señala que los usuarios con perfiles optimizados reciben hasta siete veces más visitas y contactos profesionales.

Claves para destacar en LinkedIn este 2026

La versión en español de la revista Forbes, sugiere tres aspectos clave para aprovechar LinkedIn cómo: optimizar el perfil, destacando habilidades, experiencia y competencias en inteligencia artificial; fortalecer una red de contactos de calidad, priorizando relaciones profesionales relevantes; y mantener una presencia activa, mediante contenido útil, constante y alineado con los objetivos de carrera.

Además, especialistas en empleabilidad coinciden en que no basta con abrir una cuenta en LinkedIn. La diferencia está en el uso estratégico de la plataforma.

Entre las principales recomendaciones se encuentra optimizar el perfil con una fotografía profesional, un titular atractivo y una descripción clara sobre habilidades, objetivos y áreas de interés. También es importante incorporar palabras clave vinculadas al sector profesional para aparecer en las búsquedas de reclutadores.

Otra estrategia fundamental es generar contenido, compartir proyectos, comentar tendencias o difundir logros académicos permiten posicionarse de manera activa dentro de la industria de preferencia o carrera.

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