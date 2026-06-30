Proyectos universitarios de Derecho impulsan la prevención de delitos económicos en el ámbito empresarial

La prevención de delitos económicos, dentro de las actividades comerciales y las empresas, es una necesidad estratégica porque permite fortalecer una cultura de cumplimiento a las normas establecidas.

Con esta visión, 24 estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron cinco manuales y protocolos de prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), abordando temas en: El delito de sustancias controladas, delitos ambientales, impositivos, precedente y contrabando, todos orientados a diferentes sectores empresariales como importación, minería, comercio y agroindustria.

Daniela Ricaldi, una de las creadoras de los manuales y estudiante de la carrera de Derecho en Unifranz, explica que la iniciativa busca convertirse en una herramienta preventiva para identificar riesgos, fortalecer controles internos y promover una cultura empresarial basada en la legalidad, la transparencia y la actuación oportuna frente a posibles operaciones ilícitas.

"El proyecto que hemos desarrollado este semestre se llama: Manual preventivo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y protocolo de control operativo ante los riesgos que existe para las empresas. Los beneficios más que todo es tener una investigación clara ante los riesgos operativos, legales, financieros y también cómo esto se pueden ver involucrados ante los delitos tipificados en el Código Penal".

Los cinco manuales fueron concebidos como una barrera institucional preventiva destinada a evitar que estructuras financieras, comerciales o logísticas sean utilizadas para ocultar, transferir o legitimar recursos provenientes de actividades ilícitas. Su aplicación influye áreas administrativas, comerciales, contables, financieras y logísticas, además de procesos de compra, importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.

Manuales que responde necesidades reales

Cada documento incorpora aspectos generales, marco jurídico, análisis del delito precedente, identificación de riesgos y protocolos de actuación. Además, incluyen matrices de riesgo, listas de verificación, gráficos explicativos y flujogramas operativos que facilitan su comprensión y aplicación.

Ricaldi destaca que uno de los principales objetivos fue responder a una necesidad real del sector empresarial.

"La motivación más que todo es el hecho de que nosotros como estudiantes vemos los riesgos que contraen estas empresas. Identificamos que no todas las empresas tienen una estructura protocolar y no todas las empresas tienen un manual preventivo para estas situaciones inusuales", destaca Ricaldi.

Los manuales fueron elaborados con base en la normativa nacional, particularmente en el artículo 185 bis del Código Penal boliviano, así como en estándares internacionales como la Convención de Viena de 1988 y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La investigación impulsa nuevas herramientas jurídicas

La Legitimación de Ganancias Ilícitas constituye uno de los delitos económicos más complejos del derecho contemporáneo debido a su vinculación con actividades como narcotráfico, corrupción, minería ilegal, fraude y criminalidad organizada. Su carácter autónomo permite que sea investigado independientemente del delito que originó los recursos ilícitos, mientras que su naturaleza pluriofensiva afecta al sistema económico, financiero y a la confianza pública.

Durante el proceso de elaboración, los estudiantes también enfrentaron desafíos relacionados con la ausencia de protocolos específicos y vacíos normativos existentes en el país.

"Hemos tenido diversas dificultades y retos a la hora de lograr el proyecto. Uno de los más importantes han sido los vacíos normativos, generalmente las estructuras de prevención que nosotros utilizamos para realizar este tipo de manuales y este tipo de criterios, sobre todo preventivos", explica Fabian Castaños, estudiante de Derecho en Unifranz.

Pese a ello, el proceso permitió desarrollar propuestas orientadas a fortalecer el control interno empresarial y la prevención del delito mediante mecanismos de identificación temprana de señales de alerta, controles documentales y protocolos de actuación frente a operaciones sospechosas.

La formación práctica consolida el aprendizaje jurídico

Para los estudiantes, el proyecto representó una oportunidad para vincular la teoría jurídica con problemas reales del ámbito empresarial y penal. La experiencia también evidenció la necesidad de continuar desarrollando investigaciones sobre prevención y cumplimiento normativo.

"Personalmente, el resultado ha sido grato. Todos los grupos han podido visualizar la temática de la prevención y de la protocolización. En este sentido estamos satisfechos con el resultado, pero nos quedamos con ganas de más investigación, más análisis y más trabajos para la prevención y evolucionar la norma para estar más de acuerdo con las solicitudes que va generando la sociedad, en el ámbito empresarial", sostiene Castaños.

Para Isabel Villarroel, directora de la carrera de Derecho en Unifranz, este tipo de iniciativas fortalecen significativamente la formación profesional. "Los proyectos integradores de Unifranz resultan importantes en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los jóvenes, para poder aplicar todo el conocimiento teórico y tener un resultado objetivo y palpable", concluye.

Los cinco manuales constituyen un trabajo académico elaborado con fines educativos y de investigación jurídica. La elaboración contribuye a la formación integral de los estudiantes de Derecho. Además, se convierte en un aporte académico orientado a promover el análisis crítico de los riesgos penales empresariales, fortalecer la cultura de cumplimiento normativo y generar herramientas preventivas que respondan a los desafíos que enfrenta actualmente el sector productivo y comercial boliviano.

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