IME lanza el Índice de Empoderamiento Digital para medir competencias y brechas digitales en Bolivia

La transformación digital está redefiniendo la forma en que las personas estudian, trabajan, emprenden y se relacionan. Sin embargo, el acceso a internet o a dispositivos tecnológicos ya no es suficiente para garantizar una participación plena en la economía digital. En ese contexto, el Instituto de la Mujer & Empresa (IME) presentará el próximo 30 de junio en La Paz el Estudio del Índice de Empoderamiento Digital (IED), una herramienta pionera en Bolivia que busca medir las competencias digitales de la población y su nivel de apropiación tecnológica.

El lanzamiento se realizará en el Auditorio de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ubicado en la Av. Arce 2915, de 9:00 a 11:00 de la mañana, con la participación de especialistas, instituciones aliadas, academia y actores del ecosistema de innovación.

Un índice para entender la brecha digital más allá del acceso

El IED surge como una respuesta a un cambio de paradigma: la brecha digital ya no se explica únicamente por la conectividad, sino por las habilidades, actitudes y capacidades que permiten usar la tecnología de manera efectiva, segura y productiva.

El estudio es impulsado por el IME junto al Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) y el Centro de Investigación, Innovación y Transformación Digital en Turismo (CIINTUR), y se basa en una metodología adaptada a la realidad boliviana a partir de referentes regionales como la Fundación Kodea de Chile.

En ese marco, la directora nacional del IME, Xiomara Zambrana, destaca el enfoque práctico del instrumento:

“Este es un instrumento diseñado para proporcionarte información valiosa sobre tus hábitos, tu percepción de la tecnología y tus competencias digitales, con el objetivo de que los participantes puedan fortalecerlas”, explicó.

Las siete dimensiones del empoderamiento digital

El Índice de Empoderamiento Digital mide siete dimensiones fundamentales que permiten construir una visión integral de la relación entre las personas y la tecnología:

Valoración digital, que analiza la importancia atribuida a la tecnología en la vida cotidiana. Autoeficacia digital, vinculada a la confianza para usar herramientas tecnológicas y resolver problemas en entornos digitales. Templanza digital, relacionada con el uso equilibrado y consciente de la tecnología. Resiliencia digital, que evalúa la capacidad de adaptación frente a cambios tecnológicos. Responsabilidad digital, enfocada en prácticas seguras, éticas y conscientes en internet. Efectividad digital, que mide la capacidad de lograr objetivos concretos mediante herramientas digitales. Curiosidad digital, que refleja el interés por aprender y actualizarse frente a nuevas tecnologías.

Estas dimensiones permiten ir más allá del acceso y comprender qué tan preparada está la población para desenvolverse en una economía cada vez más digitalizada.

Una herramienta estratégica para decisiones públicas y privadas

Los resultados del IED ofrecerán una radiografía inédita sobre el nivel de empoderamiento digital en Bolivia, con potencial impacto en políticas públicas, educación, empleabilidad y desarrollo productivo.

Zambrana subraya la importancia de convertir esta información en acción:

“Es importante estar actualizados y usar esto para mejorar en la vida profesional, laboral, como emprendedor o estudiante. Es vital para no ahondar en la brecha digital y en la brecha digital de género. Queremos que el acceso sea para todos y todas”, enfatizó.

En esa línea, el índice permitirá identificar brechas entre distintos grupos poblacionales, especialmente por género, edad y nivel socioeconómico, además de orientar programas de formación y estrategias de inclusión digital basadas en evidencia.

Un aporte clave para la nueva economía digital

En un contexto marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación de los empleos, el empoderamiento digital se vuelve un factor determinante para la competitividad y la inclusión social.

El IED busca convertirse en una herramienta de referencia para instituciones educativas, empresas y tomadores de decisión, al ofrecer información detallada sobre habilidades, hábitos y actitudes digitales en Bolivia.

Invitación al evento de lanzamiento

El IME invita a profesionales, estudiantes, instituciones y público en general a participar del lanzamiento del Índice de Empoderamiento Digital, que se realizará el 30 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en el Auditorio CAF (Av. Arce 2915, La Paz).

El evento será un espacio de diálogo para conocer los resultados del estudio, sus dimensiones metodológicas y su potencial impacto en la construcción de una sociedad más inclusiva, conectada y preparada para los desafíos del futuro digital.

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