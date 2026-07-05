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¡IMÁGENES SENSIBLES! Mujer fue atropellada mientras caminaba junto a su novio rumbo al trabajo

La víctima permaneció hospitalizada durante cinco días antes de fallecer. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/07/2026 18:51

Agregar Reduno en
Foto: La pareja iba camminando durante una lluvia hacia su trabajo. Captura de pantalla.
México

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Una joven mujer fue atropellada por un automóvil cuando caminaba con su novio para ir a trabajar, en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex).

El caso fue dado a conocer luego de la publicación de un video que muestra el momento exacto de los hechos.

No pudo sobrevivir

De acuerdo con lo reportado por el medio azteca sinaloa, la víctima se dirigía a su trabajo cuando fue impactada por un vehículo. La mujer estuvo en coma durante cinco días en un hospital, donde finalmente perdió la vida.

En el video difundido se aprecia como la pareja iba caminando bajo la lluvia, cuando en segundos, un automóvil la embistió y la arrojó varios metros, para posteriormente huir del lugar. Enseguida, el joven que la acompañaba corrió para auxiliarla y pedir ayuda.

De acuerdo con familiares de la víctima, el conductor presuntamente sería la expareja sentimental de la mujer atropellada, y habría actuado de forma violenta por celos.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones correspondientes para ubicar y detener al responsable.

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