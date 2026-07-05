Siete alumnos de secundaria resultaron heridos luego de que una estudiante de 14 años ingresara a su salón y los atacara con un cuchillo de cocina dentro de una escuela en la provincia de Cavite, Filipinas.

El video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que la estudiante ingresa al aula y comienza a atacar a varios alumnos con el arma blanca.

Según la policía, el hecho dejó siete alumnos heridos. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al un centro médico, donde recibieron atención inmediata.

El alcalde de General Trias, Luis Ferrer IV, informó que dos de los estudiantes necesitaron ser intervenidos a fondo, debido a la gravedad de sus lesiones.

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