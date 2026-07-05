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¡Terrible! Estudiante protagonizó un incidente en un salón; siete alumnos resultaron heridos

Las autoridades investigan lo ocurrido después de que una estudiante fuera señalada de protagonizar un grave incidente dentro de una escuela. Siete alumnos recibieron atención médica.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/07/2026 17:49

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Foto: Momento en el que la estudiante comienza a apuñalar a sus compañeros. Captura de pantalla.
Filipinas

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Siete alumnos de secundaria resultaron heridos luego de que una estudiante de 14 años ingresara a su salón y los atacara con un cuchillo de cocina dentro de una escuela en la provincia de Cavite, Filipinas.

El video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que la estudiante ingresa al aula y comienza a atacar a varios alumnos con el arma blanca.

 

Según la policía, el hecho dejó siete alumnos heridos. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al un centro médico, donde recibieron atención inmediata. 

El alcalde de General Trias, Luis Ferrer IV, informó que dos de los estudiantes necesitaron ser intervenidos a fondo, debido a la gravedad de sus lesiones.

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