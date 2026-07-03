Comienzan vacaciones de invierno con recomendaciones para padres de familia

Con el inicio de las vacaciones de invierno previsto para este lunes 6 de julio, distintas instituciones activaron medidas para garantizar viajes seguros de menores de edad y promover el aprovechamiento del descanso pedagógico.

En las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se incrementó la demanda de permisos de viaje para menores, mientras que en las terminales de buses de La Paz y Minasa se reforzaron los controles con la participación de Tránsito, la ATT, la Alcaldía y personal de la Defensoría.

Permiso de viaje para niños

Las autoridades recordaron que para tramitar el permiso de viaje es indispensable presentar los carnets de identidad vigentes de los padres y del menor. Si el niño viajará con un familiar o un tercero, ambos progenitores deben autorizar el traslado; en ausencia de uno de ellos, podrá presentarse una autorización escrita acompañada por la fotocopia del documento de identidad o, alternativamente, dos garantes.

Desde Tránsito recomendaron realizar el trámite con anticipación para evitar largas filas durante los días previos al inicio del descanso escolar.

¿Cómo tramito un permiso?

En la Terminal Minasa, la Defensoría informó que el permiso puede emitirse en pocos minutos siempre que los padres presenten la documentación completa, mientras continúan los controles para verificar que todos los menores viajen con la autorización correspondiente.

Por su parte, las empresas de transporte interdepartamental manifestaron preocupación porque el abastecimiento irregular de diésel continúa afectando la frecuencia de viajes hacia algunos destinos, aunque aseguraron que las tarifas se mantienen dentro de los topes establecidos por la ATT.

Tareas en vacaciones

En el ámbito educativo, el magisterio recordó que durante las vacaciones está prohibido asignar tareas escolares; sin embargo, recomendó a los padres de familia acompañar a sus hijos con actividades de repaso, especialmente a quienes tuvieron dificultades para acceder a las clases virtuales durante el periodo de bloqueos.

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