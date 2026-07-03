La transformación digital y la inteligencia artificial impulsan el aprendizaje y la educación del futuro

La transformación digital está redefiniendo la educación superior en Bolivia y el mundo. Más allá de la incorporación de plataformas virtuales o herramientas de inteligencia artificial, el verdadero cambio radica en la manera en que docentes y estudiantes construyen el conocimiento. Hoy, las universidades enfrentan el desafío de formar profesionales capaces de aprender, adaptarse e innovar en un entorno cada vez más dinámico y tecnológico.

Mario Ariel Quispe Orellana, Jefe de Enseñanza y Aprendizaje (JEA) de La Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que la transformación educativa va mucho más allá de digitalizar contenidos.

"La tecnología ha redefinido el rol del educador, quien ha dejado de ser un simple transmisor para convertirse en una guía que navega junto a sus estudiantes”, destaca.

Este cambio permite que el aprendizaje deje de estar centrado exclusivamente en la exposición del docente para convertirse en un proceso dinámico de descubrimiento, análisis y construcción de conocimiento.

Herramientas como plataformas virtuales, simuladores, laboratorios remotos e inteligencia artificial facilitan experiencias educativas más participativas, flexibles y personalizadas.

La inteligencia artificial impulsa nuevas formas de aprender

La incorporación de inteligencia artificial en la educación superior está abriendo oportunidades inéditas para estudiantes y docentes.

"La implementación de la Inteligencia Artificial potencia esta evolución al automatizar tareas administrativas y permitir que el docente se enfoque en ofrecer un acompañamiento pedagógico mucho más humano y profundo", destaca Quispe.

Actualmente, sistemas de inteligencia artificial pueden identificar dificultades de aprendizaje, recomendar contenidos personalizados y proporcionar retroalimentación inmediata. Asimismo, tecnologías como la realidad virtual y aumentada permiten recrear escenarios complejos en áreas como medicina, ingeniería y ciencias, fortaleciendo el aprendizaje práctico y la toma de decisiones.

La transformación digital exige nuevos desafíos educativos

Sin embargo, la incorporación tecnológica también plantea importantes retos. "Es fundamental y necesario entender que esta transición no es solo técnica, sino que exige una reestructuración cognitiva total de los actores educativos", advierte Quispe.

La evidencia internacional promovida por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial coinciden en que la transformación digital solo genera mejoras reales cuando está acompañada de innovación pedagógica, formación docente continua y políticas que reduzcan las brechas de acceso.

"En la actualidad, se puede decir que la era digital ha alterado profundamente la forma en que enseñamos y aprendemos, desafiando las estructuras tradicionales del aula física, abriendo nuevas posibilidades educativas", destaca el académico.

En respuesta a esta realidad, instituciones de educación superior como Unifranz impulsa un modelo educativo que integran tecnología, innovación pedagógica y aprendizaje centrado en el estudiante, con el objetivo de preparar profesionales para los retos del presente y del futuro.

Ante los cambios que experimentan los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialistas, organismos internacionales e instituciones educativas coinciden en que la transformación de la educación superior requiere un trabajo articulado entre la academia, el Estado, el sector productivo y la sociedad.

FIIE 2026 impulsa el debate sobre el futuro de la educación superior

El VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por Unifranz, es un espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación de cara al 2030, especialmente en un escenario marcado por la inteligencia artificial, la transformación digital y las nuevas demandas del mercado laboral.

El evento se realizará el 8 y 9 de julio en Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, consolidándose como uno de los principales espacios de análisis, innovación y transformación educativa de América Latina.

Las inscripciones para participar en el FIIE 2026 ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial de Unifranz (https://foro.unifranz.edu.bo/), dirigidas a docentes, estudiantes, investigadores, emprendedores y profesionales interesados en contribuir al debate sobre el presente y futuro de la educación.

El encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos multilaterales, universidades, empresas tecnológicas y líderes educativos, quienes compartirán experiencias, investigaciones y propuestas orientadas a fortalecer la innovación pedagógica y la formación de profesionales preparados para los retos del futuro.

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