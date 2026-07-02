Fondo Concursable "Ideas Circulares" impulsa diez emprendimientos bolivianos que transforman residuos en innovación

Diez emprendimientos bolivianos fueron reconocidos como ganadores del Fondo Concursable Ideas Circulares, porque han convertido residuos en nuevos productos y modelos de negocio con impacto social y ambiental. La iniciativa del Fondo Concursable busca consolidar la economía circular como una alternativa real para el desarrollo productivo del país.

Para Xiomara Zambrana, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer y Empresa (IME), este proceso confirma el potencial transformador del emprendimiento sostenible. “Estar aquí significa que diez proyectos decidieron que sus ideas valían la pena y que la economía circular no puede esperar a que el país se acomode. Bolivia necesita de la economía circular para seguir avanzando”.

El programa, impulsado por el Instituto de la Mujer y Empresa de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), en alianza con ProUrbano GIZ, iniciativa de la cooperación alemana cofinanciada por la Unión Europea y Alemania, recibió 112 postulaciones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, reflejando el creciente interés por impulsar emprendimientos sostenibles e innovadores en Bolivia. Además, se identificaron 64 postulaciones que son lideradas por mujeres.

Economía circular y liderazgo femenino

Tras un proceso de evaluación, formación y mentorías especializadas, fueron seleccionados diez proyectos que accederán a un fondo de hasta 85.000 euros en recursos no reembolsables y acompañamiento técnico para fortalecer y expandir sus propuestas.

Los emprendimientos ganadores —A Toda Llama, Awaj Warmi, D’addario, Dynamic Green, El Turere Punto Lila, Éxtasis Bio Carbón, Mangar Calzados, Sumaj Qhana Kolla, Tunic y Warmis Recicbol— representan una nueva forma de entender el desarrollo económico: transformar, reutilizar y generar valor a partir de materiales que antes eran considerados residuos.

El fondo no se limitó únicamente al financiamiento. Los participantes recibieron procesos de capacitación enfocados en gestión ambiental, teoría del cambio, negociación de impacto, comunicación estratégica y diseño de emprendimientos circulares. Este componente formativo fue clave dentro del programa y marcó una diferencia importante frente a otros mecanismos de apoyo empresarial.

Ronald Pasig, jefe del equipo de Economía Circular de ProUrbano-GIZ, explicó precisamente que el acompañamiento técnico es parte esencial de la iniciativa. “No solamente se entrega el dinero. También se brinda asesoramiento y seguimiento a los emprendimientos para que puedan sacar el mayor provecho de esta oportunidad y desarrollar proyectos exitosos”, afirmó.

Innovación con impacto social y ambiental

Detrás de cada proyecto premiado existe una historia de innovación aplicada a problemas concretos. Algunas iniciativas trabajan en reciclaje textil y reaprovechamiento de prendas; otras en clasificación y recuperación de residuos urbanos, reutilización de aceites de cocina usados, aprovechamiento de residuos de construcción, desarrollo de calzado sostenible, reducción del desperdicio alimentario o transformación de residuos orgánicos en nuevos insumos productivos.

Uno de los testimonios más representativos fue el de Morelia Molina, presidenta de la Asociación de Recuperadores de Base Recicla Tu Mundo e impulsora del proyecto El Turere Punto Lila. Para ella, el reconocimiento tiene un significado colectivo. “Este premio no solo reconoce un proyecto, sino una vida de perseverancia, dignidad y lucha de cientos de recolectores que aportan al cuidado del medio ambiente. Hoy celebramos que el trabajo de los recicladores está siendo visto, valorado y reconocido”, expresó.

En la misma línea, Berta Gegner, cofundadora y CEO de Tunic, emprendimiento enfocado en dar una segunda vida a ropa, calzado y accesorios en desuso, aseguró que este impulso permitirá ampliar el alcance del trabajo que ya vienen desarrollando. “Este reconocimiento significa muchísimo para nosotros. Es un impulso para seguir creciendo, fortaleciendo nuestro trabajo y ampliando el impacto que ya estamos generando. Demostramos que todos podemos ser parte del cambio dando una segunda vida a prendas que habían sido olvidadas”, señaló.

Entre las propuestas más innovadoras también destaca D’addario, proyecto que transforma pieles de paiche provenientes de aprovechamiento sostenible en productos de marroquinería de alto valor agregado. Su representante, Iván Fernández, resumió el impacto del proyecto al afirmar que “convertimos un subproducto que normalmente sería desechado en accesorios de lujo sostenible”, integrando conservación ambiental, desarrollo económico local y trabajo con comunidades indígenas.

Con esta primera edición, Ideas Circulares deja un mensaje claro: en Bolivia la innovación sostenible está creciendo y los residuos pueden dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad concreta de generar empleo verde, nuevos negocios y construir una economía más resiliente, donde emprender también significa transformar el futuro.

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