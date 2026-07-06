¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este domingo 5 de julio en Bolivia

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una leve variación al cierre de este domingo 5 de julio, manteniéndose muy cerca de la barrera de los Bs 10, de acuerdo con la plataforma especializada dolarboliviahoy.com.

La cotización quedó de la siguiente manera:

Compra: Bs 10,00

Venta: Bs 9,97

Durante la mañana, la referencia era de Bs 10,00 para la compra y Bs 9,98 para la venta, por lo que el principal movimiento de la jornada se produjo en el precio de venta, que redujo un centavo.

Tipo de cambio oficial

Mientras tanto, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene vigente el Tipo de Cambio Oficial (TCO) en Bs 9,83, referencia que rige para las operaciones dentro del sistema financiero regulado.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del circuito oficial, su cotización continúa siendo seguida por comerciantes, importadores, empresas y ciudadanos que realizan operaciones en dólares o requieren una referencia sobre el comportamiento de la divisa estadounidense.

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