Pastor enfrenta dos procesos penales; uno involucra a una menor

El pastor Yerko O. C. enfrenta dos procesos penales en Santa Cruz, entre ellos una acusación por presunta violación agravada contra una adolescente, mientras permanece con detención preventiva por disposición judicial.

El abogado de una de las víctimas, Omar Barrientos, explicó que la medida fue dispuesta debido a la gravedad de los hechos investigados y a que la denunciante es menor de edad.

"Se ha aplicado la medida extrema de detención preventiva, toda vez que el delito está tipificado como violación con el agravante de ser menor de edad. El proceso recién empieza y la etapa investigativa es de seis meses", señaló.

Acusado enfrenta dos procesos penales

Según la defensa, el acusado enfrenta dos causas distintas. Una corresponde a una denuncia presentada por una mujer adulta y la otra, considerada de mayor gravedad, involucra a una adolescente.

"Son dos delitos distintos. El más grave es el de la menor de edad; estamos hablando de una presunta violación con el agravante de que la víctima es menor, por lo que la pena podría llegar entre 20 y 25 años", indicó.

Amenazas contra víctimas

Barrientos también aseguró que, cuando el imputado aún se encontraba con medidas sustitutivas, habría incumplido las restricciones impuestas por la autoridad judicial.

"Al día siguiente llamó al hermano para amenazarlo y también llamó a la adolescente para intimidarla. Por eso solicitamos la revocatoria de las medidas y su ingreso a la cárcel de Palmasola", afirmó.

La defensa explicó que esa audiencia de revocatoria ya había sido programada; sin embargo, considera que perdió relevancia luego de que otro juez ordenara la detención preventiva del investigado.

El caso continúa en etapa de investigación y será el Ministerio Público el encargado de reunir los elementos de prueba que permitan establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso penal.

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