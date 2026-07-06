Carreteras en Bolivia: así están las rutas este lunes de vacaciones invernales

Con el inicio de las vacaciones invernales, muchas familias se preparan para viajar al interior del país. Sin embargo, antes de salir de casa, las autoridades recomiendan revisar el estado actualizado de las carreteras para evitar demoras, desvíos o contratiempos durante el recorrido.

Si bien la transitabilidad fue restablecida en la mayor parte de la Red Vial Fundamental, todavía existen sectores con restricciones por trabajos de mantenimiento, circulación con desvíos y una ruta cerrada por afectaciones climáticas.

La Paz: restricción vehicular entre Puente Chaco y Puente Villa

En el departamento de La Paz, el tramo entre Puente Chaco y Puente Villa mantiene restricción vehicular por trabajos de mantenimiento vial.

Los horarios de restricción son:

De 08:00 a 12:00.

De 13:30 a 18:00.

De lunes a sábado.

Las autoridades recomiendan programar el viaje con anticipación, respetar la señalización instalada y tomar previsiones si se tiene previsto circular por este sector.

Santa Cruz: tramo cerrado por inundación

En Santa Cruz, el tramo San Lorenzo – Salinas permanece cerrado al tránsito debido a una inundación registrada a la altura del Puente San Miguelito.

Hasta nuevo aviso, se recomienda evitar esta ruta y optar por vías alternas, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes para restablecer la circulación.

Santa Cruz: restricciones entre Bermejo y La Angostura

También en Santa Cruz, el tramo Bermejo – La Angostura presenta restricciones por trabajos de conservación vial.

Los horarios de restricción son:

De 08:00 a 11:30.

De 14:00 a 17:30.

De lunes a viernes.

Transportistas, productores y viajeros que utilizan esta carretera deben tomar en cuenta estos horarios para evitar demoras durante sus desplazamientos.

Pando: tránsito habilitado con desvíos

En el departamento de Pando, el tránsito se encuentra habilitado con desvíos en dos sectores de la Red Vial Fundamental.

Uno de ellos es el tramo Kilómetro 185 – La Floresta, donde la circulación se realiza mediante desvíos por trabajos de construcción.

El otro sector es Conquista – El Sena, donde el tránsito está permitido con desvíos debido a labores de mantenimiento.

En ambos casos, se pide reducir la velocidad, respetar la señalización temporal y seguir las instrucciones del personal que trabaja en la vía.

El resto de las carreteras opera con normalidad

Fuera de estos puntos, la Red Vial Fundamental registra circulación normal. Sin embargo, por el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento del flujo vehicular, se recomienda consultar los reportes oficiales antes de emprender cualquier viaje.

Las autoridades también recuerdan a los conductores manejar con prudencia, respetar los límites de velocidad, revisar el estado del vehículo y mantenerse atentos a posibles cambios por lluvias, trabajos viales o emergencias en ruta.

Este lunes arrancan las vacaciones invernales y, para muchas familias, también comienzan los viajes. La recomendación es clara: antes de salir, revisar la carretera puede marcar la diferencia entre un recorrido seguro y un viaje lleno de contratiempos.

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