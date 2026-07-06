VIDEO: Conductor atropella a una mujer, provoca un choque y auto termina en el río

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este domingo en la avenida Guadalquivir, esquina Diego Mosquera, en la zona de Pacata, al oeste de Cochabamba, donde un conductor atropelló a una mujer, impactó contra una motocicleta y terminó provocando que un automóvil estacionado cayera al río Wara Wara.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el vehículo de color azul descendía por la empinada avenida. En las imágenes se observa cómo embiste a una mujer que esperaba transporte público y continúa su recorrido hasta colisionar con otros motorizados.

Tras atropellar a la mujer, el conductor impactó contra una motocicleta y posteriormente chocó a un vehículo que se encontraba estacionado. La fuerza del impacto hizo que este último terminara dentro del cauce del río Wara Wara, mientras que el vehículo protagonista también sufrió serios daños materiales.

La mujer herida fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y luego trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Conductor fue aprehendido

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y procedieron a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado a dependencias policiales.

Hasta el momento, las autoridades no establecieron las causas del accidente. Entre las hipótesis que se investigan figuran un posible desperfecto mecánico, que el conductor hubiera manejado bajo influencia del alcohol o que se hubiera quedado dormido al volante.

Utilizaron maquinaria para retirar el vehículo

Debido a que uno de los automóviles terminó dentro del río Wara Wara, fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para retirarlo del lugar.

La Policía anunció que continuará con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial sobre este hecho.

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