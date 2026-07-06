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¡No olvide el abrigo! El frío se sentirá en gran parte del país este lunes

El inicio de semana llega con bajas temperaturas en varias regiones del país. Revise el pronóstico actualizado del Senamhi para saber cómo estará el clima en su ciudad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

06/07/2026 6:48

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Bajas temperaturas en gran parte del país: salga bien abrigado. Foto: imagen creada con IA
Bolivia

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Las bajas temperaturas continuarán este lunes 6 de julio en gran parte del país, especialmente en los departamentos del occidente, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé mínimas bajo cero durante las primeras horas de la jornada.

Ante este panorama, se recomienda a la población salir bien abrigada, en especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que el descenso de las temperaturas puede incrementar el riesgo de resfríos y otras complicaciones de salud. También se aconseja tomar previsiones si debe realizar actividades al aire libre durante la mañana o la noche, cuando el frío suele ser más intenso.

En el occidente del país, La Paz registrará temperaturas entre 4°C y 19°C, mientras que El Alto alcanzará una mínima de -2°C y una máxima de 14°C. En Oruro y Potosí también se esperan temperaturas bajo cero durante la madrugada, con mínimas de -1°C y máximas de 16°C.

En los valles, el ambiente será más templado. Cochabamba tendrá temperaturas entre 8°C y 30°C, Sucre entre 8°C y 22°C, y Tarija presentará cielos nubosos con registros que oscilarán entre 8°C y 25°C.

Por su parte, el oriente mantendrá condiciones más cálidas. Santa Cruz registrará temperaturas entre 12°C y 18°C, Trinidad alcanzará una máxima de 29°C y Cobija llegará hasta los 32°C, con cielos poco nubosos y sin probabilidades significativas de lluvias.

El Senamhi recomienda mantenerse informado a través de sus reportes oficiales, especialmente en regiones donde las bajas temperaturas pueden intensificarse durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

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