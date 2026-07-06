¡No olvide el abrigo! El frío se sentirá en gran parte del país este lunes

Las bajas temperaturas continuarán este lunes 6 de julio en gran parte del país, especialmente en los departamentos del occidente, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé mínimas bajo cero durante las primeras horas de la jornada.

Ante este panorama, se recomienda a la población salir bien abrigada, en especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que el descenso de las temperaturas puede incrementar el riesgo de resfríos y otras complicaciones de salud. También se aconseja tomar previsiones si debe realizar actividades al aire libre durante la mañana o la noche, cuando el frío suele ser más intenso.

En el occidente del país, La Paz registrará temperaturas entre 4°C y 19°C, mientras que El Alto alcanzará una mínima de -2°C y una máxima de 14°C. En Oruro y Potosí también se esperan temperaturas bajo cero durante la madrugada, con mínimas de -1°C y máximas de 16°C.

En los valles, el ambiente será más templado. Cochabamba tendrá temperaturas entre 8°C y 30°C, Sucre entre 8°C y 22°C, y Tarija presentará cielos nubosos con registros que oscilarán entre 8°C y 25°C.

Por su parte, el oriente mantendrá condiciones más cálidas. Santa Cruz registrará temperaturas entre 12°C y 18°C, Trinidad alcanzará una máxima de 29°C y Cobija llegará hasta los 32°C, con cielos poco nubosos y sin probabilidades significativas de lluvias.

El Senamhi recomienda mantenerse informado a través de sus reportes oficiales, especialmente en regiones donde las bajas temperaturas pueden intensificarse durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

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