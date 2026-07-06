Pacientes oncológicos denuncian desabastecimiento de medicamentos en Santa Cruz

La Asociación de Pacientes con Cáncer de Santa Cruz denunció que persiste el desabastecimiento de medicamentos, una situación que estaría afectando la continuidad de los tratamientos y poniendo en riesgo la vida de cientos de pacientes.

Según los representantes del sector, entre los fármacos que escasean se encuentran medicamentos de quimioterapia como Docetaxel, Doxorrubicina y Mesna, cuyos costos oscilan entre Bs 500 y Bs 1.500 por aplicación. A ello se suman medicamentos monoclonales, cuyo precio puede superar los Bs 9.000 y que deben administrarse cada 21 días.

"Hay bastantes pacientes de escasos recursos y, a raíz de eso, están dejando de seguir el tratamiento. Ayer, anteayer y hoy ya han muerto dos personas", alertó Mónica Pinto, representante de la asociación.

Precio de medicamentos

Los pacientes señalaron que mantienen conversaciones con la Gobernación, aunque consideran que las autoridades departamentales enfrentan limitaciones económicas para atender la demanda.

Asimismo, pidieron al Gobierno nacional actualizar la lista y los precios de los medicamentos cubiertos por el Sistema Único de Salud (SUS), argumentando que los costos actuales impiden realizar nuevas adquisiciones.

"Necesitamos que el Gobierno nos escuche. Tienen que actualizar los precios de la lista de medicamentos del SUS para que se puedan comprar", reclamó Pinto.

Pronunciamiento desde la Gobernación

Por su parte, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, informó que esta semana volverá a visitar el Hospital Oncológico para evaluar la situación y avanzar en soluciones de fondo.

La autoridad indicó que, antes de asumir funciones, ya se había realizado un diagnóstico que evidenció deficiencias en infraestructura, personal, equipamiento y abastecimiento de medicamentos.

"Estamos tratando de adoptar medidas que no solamente palien el problema del día a día, sino que lleven adelante una reforma estructural", afirmó.

La vicegobernadora también sostuvo que es necesario contar con mayores recursos provenientes del Gobierno nacional para fortalecer el sistema de salud y garantizar una atención digna a los pacientes oncológicos del departamento.

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