El Alto: Pacientes renales advierten que falta de pagos pone en riesgo las hemodiálisis

Pacientes con enfermedad renal crónica se declararon este jueves en estado de emergencia en el Hospital Agramont de El Alto, tras denunciar que el Gobierno continúa sin regularizar los pagos a los centros médicos que brindan tratamientos de hemodiálisis.

Los afectados señalaron que, durante una reunión sostenida con autoridades del Ministerio de Salud, les informaron que persisten retrasos en los desembolsos a hospitales y clínicas que atienden a pacientes renales en todo el país.

“Ha sido la misma cantaleta de siempre. No hay el pago a los centros hospitalarios a nivel nacional. Los centros están subsistiendo poco a poco, pero ya no tienen recursos para comprar los insumos”, afirmó uno de los pacientes.

Según denunciaron, algunos establecimientos acumulan deudas de entre seis y diez meses, situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.

“Nos deben seis meses y somos 227 enfermos. ¿De dónde van a pagar a los médicos, a las enfermeras y comprar los insumos? Si se cierra el centro, ¿dónde vamos a ir nosotros?”, reclamó una paciente.

Compromiso del Ministerio de Salud

Los enfermos renales recordaron que anteriormente las autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a solucionar el problema; sin embargo, aseguran que hasta ahora no hubo resultados concretos.

De acuerdo con la explicación recibida por los pacientes, el retraso responde a un extenso proceso administrativo que debe atravesar varias instancias antes de autorizar los desembolsos.

“No nos han mostrado ningún documento que demuestre que esos pagos realmente se están procesando”, cuestionaron.

Los pacientes exigieron al Gobierno garantizar la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis, advirtiendo que la falta de medicamentos e insumos podría derivar en la suspensión de las atenciones, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas que dependen de este procedimiento para sobrevivir.

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