Ante el incremento de casos de herpangina en unidades educativas, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba emitió una alerta naranja y el Ministerio de Salud y Deportes difundió una guía informativa para orientar a padres, madres y tutores sobre esta enfermedad viral, sus principales síntomas, las formas de contagio y las medidas para prevenir su propagación.

¿Qué es la herpangina?

La herpangina es una infección viral altamente contagiosa causada por enterovirus. Afecta principalmente a niños menores de 10 años, especialmente a bebés y pequeños en edad preescolar.

Se caracteriza por la aparición de pequeñas lesiones o úlceras en la cavidad oral, acompañadas de fiebre y dolor de garganta. En la mayoría de los casos, la enfermedad evoluciona favorablemente y desaparece de forma espontánea en aproximadamente una semana con los cuidados adecuados.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen:

Fiebre alta.

Dolor intenso de garganta.

Dificultad para tragar.

Ampollas o úlceras en el paladar, las amígdalas y la parte posterior de la boca.

Pérdida del apetito.

Dolor de cabeza.

Irritabilidad y cansancio.

¿Cómo se transmite?

La herpangina se propaga con facilidad mediante las gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar. También puede transmitirse por contacto con superficies, juguetes, utensilios o pañales contaminados con el virus.

¿Cómo prevenir el contagio?

El Ministerio de Salud recomienda reforzar las medidas de higiene tanto en el hogar como en las unidades educativas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Desinfectar superficies y objetos de uso común.

No compartir vasos, cubiertos, toallas ni otros utensilios personales.

Mantener una adecuada higiene en los espacios donde permanecen los niños.

¿Qué hacer si un niño presenta la enfermedad?

Las autoridades sanitarias aconsejan no enviar al menor a la unidad educativa mientras tenga fiebre o lesiones en la boca, con el fin de evitar nuevos contagios. Lo recomendable es que permanezca en casa hasta su recuperación.

¿Qué cuidados requiere?

Durante la enfermedad es fundamental mantener una buena hidratación. Se recomienda ofrecer agua, leche o suero oral en pequeñas cantidades y de manera frecuente.

Asimismo, se aconseja proporcionar alimentos blandos y fríos, como yogur, gelatina o purés, y evitar comidas calientes, picantes, muy saladas o ácidas, ya que pueden aumentar el dolor de las lesiones bucales.

¿Existe un tratamiento específico?

El Ministerio de Salud aclaró que no existe un antibiótico específico para tratar la herpangina, ya que se trata de una enfermedad viral. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y favorecer la recuperación del paciente.

Finalmente, la cartera de Estado exhortó a padres, madres y tutores a evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano si el niño presenta signos de deshidratación, fiebre persistente o cualquier complicación, especialmente en menores de corta edad. Además, recordó que mantiene una vigilancia epidemiológica activa en todo el país para monitorear la evolución de los casos.

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