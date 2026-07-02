¿Andar descalzo enferma? Esto es lo que realmente dice la ciencia

¿Cuántas veces escuchaste la frase "ponte los zapatos o te vas a resfriar"? Aunque es una de las recomendaciones más repetidas, la evidencia médica indica que andar descalzo no provoca resfríos ni otras enfermedades respiratorias.

Los resfriados, la gripe y otras infecciones respiratorias son causados por virus o bacterias que ingresan al organismo a través de la nariz y la boca, no por el contacto de los pies con el suelo.

Si bien el frío puede provocar una vasoconstricción —es decir, el estrechamiento temporal de los vasos sanguíneos— y disminuir de forma momentánea algunas respuestas del organismo, no es suficiente para causar una infección si no existe un virus o bacteria presente.

Los beneficios de caminar descalzo

Lejos de ser perjudicial, caminar sin zapatos puede aportar importantes beneficios para la salud, tanto en niños como en adultos.

Entre ellos destacan:

Fortalece los músculos del pie , favoreciendo su desarrollo y estabilidad.

Mejora el equilibrio y la coordinación al estimular la propiocepción, la capacidad del cuerpo para percibir la posición y el movimiento.

Favorece el desarrollo motor en los niños pequeños, contribuyendo a una pisada más natural.

Mejora la postura y puede ayudar a aliviar molestias como la fascitis plantar y otros dolores relacionados con la pisada.

¿Cuáles son los riesgos reales?

Los especialistas aclaran que los verdaderos riesgos de caminar descalzo no están relacionados con el frío, sino con posibles lesiones o infecciones en la piel.

Entre ellos se encuentran:

Cortes, pinchazos o heridas al pisar objetos.

Mayor riesgo de contraer hongos, como el pie de atleta , especialmente en duchas públicas, piscinas o superficies húmedas.

Contacto con bacterias presentes en pisos sucios o contaminados.

¿Quiénes deben evitar andar descalzos?

Aunque para la mayoría de las personas caminar sin zapatos es seguro, existen casos en los que sí se recomienda utilizar calzado incluso dentro del hogar.

Esto aplica principalmente para personas con:

Diabetes.

Neuropatías o pérdida de sensibilidad en los pies.

Problemas graves de circulación.

En estos pacientes, una pequeña herida puede pasar desapercibida y derivar en infecciones o complicaciones de mayor gravedad.

En conclusión, andar descalzo no provoca resfríos. Por el contrario, puede ofrecer beneficios para la salud de los pies y la postura, siempre que se haga en ambientes seguros y con las precauciones necesarias para evitar lesiones o infecciones.

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