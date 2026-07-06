Alta demanda de pasajes marca inicio de vacaciones de invierno en La Paz

El inicio de las vacaciones de invierno provocó un importante movimiento de pasajeros en la Terminal de Buses de La Paz, donde este domingo se registró una alta demanda de viajes, principalmente con destino a Oruro, Cochabamba y otras regiones del país.

Las autoridades recordaron que los permisos de viaje para menores de edad se tramitaron en la Terminal de La Paz hasta las 17:00. Sin embargo, quienes adquieran pasajes durante la noche todavía pueden gestionar la autorización en la Terminal Metropolitana de El Alto, donde la atención se mantiene hasta las 22:00.

Costo de pasajes

En cuanto a las tarifas, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) mantiene vigentes los precios máximos autorizados. El pasaje a Oruro se comercializa desde 40 bolivianos, mientras que el tope para Cochabamba es de 150 bolivianos y para Santa Cruz alcanza los 308 bolivianos.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier cobro por encima de las tarifas establecidas.

Pese al incremento en la afluencia de viajeros, las empresas de transporte continúan enfrentando dificultades por la escasez de diésel, situación que sigue afectando la normalidad de sus operaciones.

Los destinos con mayor demanda durante esta jornada fueron Oruro y Cochabamba, donde se observaron largas filas de pasajeros que aprovecharon el inicio del descanso pedagógico para trasladarse junto a sus familias.

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