Arranca la semana: así cotiza el dólar oficial en Bolivia este lunes 6 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 6 de julio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 9,83, sin cambios respecto a las cotizaciones establecidas para el sábado y domingo, cuando también se ubicó en Bs 9,83.

En contraste, el mercado paralelo registró una cotización distinta. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 10,00 para la compra y Bs 9,96 para la venta. En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,00 para la compra y Bs 9,97 para la venta.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos. Entretanto, el Tipo de Cambio Oficial es publicado diariamente por el BCB en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

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