La agenda del Mundial para hoy: dos partidazos que no se puede perder

El Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos atractivos encuentros por los octavos de final, instancia en la que quedarán definidos otros dos clasificados a los cuartos de final.

El partido más esperado de la jornada será el clásico ibérico entre España y Portugal, un duelo de alto nivel que se disputará desde las 15:00 (hora de Bolivia) y que podrá seguirse en vivo por Red Uno para todo el país.

Clásico para la jornada de hoy

España llega a este compromiso tras eliminar con autoridad a Austria por 3-0, mientras que Portugal avanzó luego de remontar y vencer 2-1 a Croacia, con una destacada actuación de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.

Más tarde, a las 20:00 (hora de Bolivia), Estados Unidos se enfrentará a Bélgica en busca del último boleto de la jornada para los cuartos de final. El encuentro estará marcado por la expectativa generada tras la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun, decisión que provocó cuestionamientos por parte de la selección belga.

Hasta el momento, ya aseguraron su presencia en los cuartos de final Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra, selecciones que esperan conocer a sus próximos rivales en la lucha por el título mundial.

Programación de este lunes (hora de Bolivia):

15:00 | España vs. Portugal (Transmisión en vivo por Red Uno)

20:00 | Estados Unidos vs. Bélgica

La fase de octavos entra en su recta final y el Mundial 2026 se acerca cada vez más a la definición de los ocho mejores equipos del torneo.

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