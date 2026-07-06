Hinchas de Brasil y Noruega hablaron con Red Uno tras el histórico duelo

Las emociones estuvieron a flor de piel tras el histórico duelo entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. Luego del pitazo final, las cámaras de Red Uno recogieron las reacciones de los aficionados de ambas selecciones, que vivieron el partido con sentimientos completamente opuestos.

La alegría invadió a los hinchas noruegos

Los seguidores de Noruega celebraron con euforia la clasificación a los cuartos de final, un resultado que consideran uno de los más importantes en la historia de su selección.

"Esto es muy grande, es el mejor día de tu vida", expresó emocionado un aficionado, mientras otro destacó el nivel del equipo y el liderazgo de Erling Haaland.

"Tenemos a Haaland, tenemos equipo, lo viste, acabamos de eliminar a Brasil, vencimos a Brasil", afirmó entre los festejos.

Brasil lamentó la eliminación

Del lado brasileño, el ambiente fue de tristeza y resignación. Los hinchas reconocieron el esfuerzo de la Canarinha, aunque admitieron que el resultado no fue el esperado.

"No sé qué puedo decir, la magia de Brasil está dentro del campo, pero no fue suficiente para ganar el juego. Felicitaciones a Noruega", comentó uno de los aficionados.

Otra seguidora recordó el exitoso historial mundialista de su selección.

"Brasil tiene cinco Copas del Mundo; Noruega todavía no ha ganado ninguna", señaló.

Mientras los noruegos celebraban una clasificación histórica, los brasileños comenzaron a despedirse del torneo con la esperanza de que la Canarinha vuelva más fuerte en la próxima Copa del Mundo.

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