Hoy por Red Uno: Portugal y España protagonizan un duelo que dejará a un gigante fuera del Mundial

La emoción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa este lunes con uno de los partidos más esperados del torneo. Portugal y España protagonizarán un intenso duelo ibérico en busca de un lugar en los cuartos de final.

El compromiso se disputará este 6 de julio a las 15:00 (hora de Bolivia) y podrá seguirse en vivo por Red Uno, canal autorizado para la transmisión del Mundial FIFA 2026. Además, el encuentro estará disponible a través de la plataforma digital de la red.

Un clásico europeo con sabor a revanchaEl partido se disputará en el estadio Dallas en Estados Unidos. El choque reúne a dos selecciones candidatas al título. Portugal confía en la experiencia y capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo el referente del conjunto dirigido por Roberto Martínez. A su lado destacan figuras como Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Rafael Leão y Nuno Mendes.

España, por su parte, llega fortalecida tras golear 3-0 a Austria y con una generación que combina juventud y talento. El equipo de Luis de la Fuente tiene en Lamine Yamal a su principal figura ofensiva, acompañado por Rodri, Pedri, Dani Olmo, Álvaro Morata y Unai Simón.

Red Uno llevará a la audiencia toda la cobertura del compromiso con la transmisión en vivo desde las 15:00, además del seguimiento y los mejores momentos a través de sus plataformas digitales.

Un boleto a cuartos en juego

El vencedor asegurará su presencia entre los ocho mejores del Mundial y reforzará su candidatura al título. Debido al equilibrio entre ambas selecciones, especialistas consideran que será uno de los partidos más atractivos de esta fase del torneo.

Red Uno llevará toda la emoción

Red Uno transmitirá el compromiso en vivo desde las 15:00, con una cobertura especial antes, durante y después del partido. La audiencia también podrá seguir el encuentro a través de las plataformas digitales del canal, con el análisis, las incidencias y las mejores jugadas de este esperado duelo entre Portugal y España.

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