Así están los precios de las verduras en el mercado Abasto de Santa Cruz

Los precios de las verduras registran variaciones en el antiguo mercado Abasto de Santa Cruz. Mientras algunos productos subieron de precio, otros muestran una importante reducción y el abastecimiento se desarrolla con normalidad, según comerciantes.

El kilo de tomate se comercializa actualmente en 8 bolivianos, cuando semanas atrás se vendía entre 4 y 5 bolivianos. Las vendedoras atribuyen el incremento a las condiciones climáticas y a las dificultades que ocasionaron los bloqueos en la distribución de los productos.

En tanto,la papa harinosa pasó de costar Bs 130 el quintal a venderse entre Bs 60 y 70. El locoto también redujo su precio y ahora tres libras se ofrecen en Bs 15, cuando anteriormente alcanzaba hasta los 45 bolivianos.

La remolacha es otro de los productos que disminuyó de precio. Actualmente, tres libras cuestan Bs 10 , mientras que anteriormente llegaban a venderse en Bs 25.

En el caso del pimentón, la docena se comercializa hasta en Bs 20 , dependiendo del tamaño y la calidad del producto.

Las comerciantes destacaron que el ingreso de verduras se normalizó luego de los problemas de abastecimiento registrados semanas atrás.

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