La Paz enciende su tradicional tea y da inicio a las Fiestas Julianas

La ciudad de La Paz ya vive el ambiente de las Fiestas Julianas con el encendido de la tradicional tea paceña, instalada en el Parque Laikacota, uno de los principales símbolos que anuncian el inicio de las celebraciones por los 217 años de la gesta libertaria.

La tea, de más de 15 metros de altura, fue encendida el pasado 1 de julio y puede apreciarse desde distintos puntos de la sede de Gobierno, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de estas fechas conmemorativas.

Desde el mirador de Vía Balcón, vecinos y visitantes pueden observar esta emblemática estructura junto a una vista panorámica del cerro Santa Bárbara, el Parque Laikacota y gran parte de la ciudad, que durante julio se llena de actividades culturales, cívicas y gastronómicas.

Celebrando el mes de La Paz

Las Fiestas Julianas incluyen una variada agenda para revalorizar las tradiciones paceñas. En los últimos días se desarrollaron ferias gastronómicas dedicadas al Chairo, el Thimpu y la Sajta, mientras que esta jornada está prevista la tradicional Feria de la Marraqueta.

Con el Illimani como telón de fondo y la tea iluminando las noches paceñas, La Paz celebra un nuevo aniversario reafirmando su identidad, historia y riqueza cultural, invitando a la población y a los visitantes a participar de todas las actividades programadas durante el mes.

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