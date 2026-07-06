Dos bolivianos mueren tras enfrentamiento con la Policía de Brasil en operativo antidrogas en Corumbá

Dos ciudadanos bolivianos fallecieron luego de un enfrentamiento con efectivos de la Policía Militar de Brasil durante un operativo de seguridad desarrollado en la ciudad fronteriza de Corumbá. De acuerdo con información difundida por medios brasileños, ambos eran investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico y otras actividades criminales.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dom Pedro II y Luís Feitosa, donde equipos del Batallón de Choque (BPCHQ), que reforzaban la vigilancia en la frontera, interceptaron un vehículo con placas bolivianas. Según el reporte preliminar, los ocupantes habrían opuesto resistencia a la intervención policial, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Los dos hombres fueron trasladados con vida a un hospital de Corumbá; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos revólveres calibre .38 que, según las autoridades brasileñas, eran portados por uno de los involucrados. Asimismo, el caso fue remitido a la autoridad competente para la continuidad de las investigaciones.

Las autoridades brasileñas identificaron a los fallecidos como Alixberto V.C., de 32 años, y Luis David J.F., de 29. De acuerdo con el informe preliminar citado por la prensa del vecino país, ambos registraban antecedentes relacionados con narcotráfico y eran investigados por su presunta participación como apoyo logístico en el ataque ocurrido el pasado 30 de junio, un hecho que comenzó en el municipio de Ladário y concluyó en Corumbá con la muerte del soldado de la Policía Militar Marcelo Pimenta da Silva durante una persecución.

El operativo forma parte de la Operación Joven Guerrero, desplegada por las fuerzas de seguridad brasileñas como respuesta al asesinato del uniformado y con el objetivo de fortalecer las acciones contra organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han emitido un informe final sobre el caso y las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del enfrentamiento y la posible participación de los fallecidos en otros hechos delictivos.

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