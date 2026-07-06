Esto se sabe del operativo que desmanteló una presunta fábrica de billetes falsos en Achocalla

Un operativo policial ejecutado durante el fin de semana en el municipio de Achocalla, en La Paz, permitió desarticular una presunta fábrica de billetes falsos que operaba desde hace aproximadamente ocho meses y donde se imprimían billetes bolivianos de distintos cortes, además de realizar pruebas para falsificar dólares.

La intervención se realizó tras varias denuncias sobre la circulación de dinero falsificado en diferentes negocios, donde comerciantes y ciudadanos fueron víctimas de este tipo de estafa.

Se halló equipo especializado

Según la Policía, en el inmueble se encontró una imprenta especializada, impresoras digitales importadas, tintas, químicos y otros insumos utilizados exclusivamente para la fabricación de billetes falsificados.

"Se imprimían billetes de diferentes cortes, principalmente de 200 y 100 bolivianos. Sin embargo, también hemos podido apreciar que estaban realizando pruebas para imprimir incluso dólares", informó el comandante departamental de la Policía.

Durante el operativo fueron intervenidas cuatro personas. Tres quedaron aprehendidas y una fue arrestada, mientras continúan las investigaciones para identificar a quienes distribuían el dinero adulterado.

Sentencias contra involucrados

El Ministerio Público anunció que presentará la imputación formal contra tres de los involucrados por los delitos de falsificación de moneda y asociación delictuosa, además de solicitar su detención preventiva en el penal de San Pedro.

"El Ministerio Público está formulando la imputación formal para tres de estas personas por los delitos de falsificación de moneda y asociación delictuosa. Se solicitará su detención preventiva", informó el fiscal del caso, Cristian Ventura.

En el lugar también fueron secuestrados billetes falsificados de Bs 10, Bs 20, Bs 50, Bs100 y Bs 200, además de algunas piezas de dólares, todos con características muy similares a las originales.

Las autoridades no descartan que exista una red más amplia detrás de esta actividad ilícita y anunciaron nuevos operativos para capturar a otras personas presuntamente involucradas en la distribución de los billetes falsificados.

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