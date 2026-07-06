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No resistió el intenso frío: hallan sin vida a un perrito en Uyuni

El hecho generó preocupación entre vecinos y activistas, que reiteraron el llamado a resguardar a las mascotas durante las bajas temperaturas para evitar nuevos casos.

Cristina Cotari

06/07/2026 9:02

Agregar Reduno en
El invierno también afecta a las mascotas: un perrito apareció sin vida en Uyuni. Foto: imagen referencial.
Potosí, Bolivia

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Un perrito fue encontrado sin vida en Uyuni, aparentemente congelado debido a las bajas temperaturas que afectan a la región, en medio de una intensa temporada de heladas.

Vecinos reportaron la dolorosa escena, que refleja el impacto del frío extremo no solo en las personas, sino también en los animales que permanecen a la intemperie o en situación de abandono.

El intenso frío deja una dolorosa imagen en Uyuni: un perrito fue hallado sin vida. Foto: RRSS

Ante este hecho, se reiteró el llamado a la población para proteger a las mascotas durante el invierno, brindándoles refugio, abrigo, alimento y agua, con el fin de evitar que queden expuestas a condiciones climáticas extremas.

En ese marco, la Dirección de Zoonosis de Cochabamba viene desarrollando una campaña de concientización que recuerda que “ellos también sienten frío” y que una tenencia responsable implica no dejarlos en patios o calles durante las noches y madrugadas.

Las autoridades y defensores de animales insisten en que pequeñas acciones, como un espacio cubierto o una manta, pueden marcar la diferencia y evitar desenlaces trágicos en esta temporada invernal.

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