¡Atención, conductores! Hay trabajos de bacheo en la doble vía a La Guardia

El Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia, en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), informó que se realizan trabajos de bacheo en la avenida Doble Vía a La Guardia, a la altura del kilómetro 8, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

A través de un comunicado, las autoridades recomendaron a conductores, transportistas y vecinos que circulan por el sector extremar las medidas de precaución mientras se desarrollan las obras.

Si va por la Doble Vía a La Guardia, conduzca con precaución

Entre las principales recomendaciones se encuentra reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante la ejecución de los trabajos.

Según el municipio, estas labores buscan mejorar el estado de una de las principales vías de conexión entre Santa Cruz de la Sierra y el municipio de La Guardia, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente por ese tramo.

Finalmente, el Gobierno Municipal agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía y reiteró su compromiso de continuar ejecutando obras que contribuyan al bienestar de la población y a una circulación más segura.

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