Productores alertan que la escasez de diésel amenaza la cosecha de maíz

El abastecimiento irregular de diésel vuelve a poner en alerta al sector productivo. Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), denunció que la escasez de combustible está retrasando la cosecha de maíz en el sur de Santa Cruz y advirtió que al menos 135.000 hectáreas se encuentran en riesgo si el suministro no se normaliza de forma inmediata.

Moreno relató que el fin de semana intentó abastecerse en un surtidor de YPFB para llevar combustible a una cosechadora, pero únicamente pudo adquirir 20 litros para la movilidad en la que se trasladaba.

"La verdad es lamentable. No pudimos conseguir combustible para la máquina y apenas nos dieron 20 litros para la movilidad. Estamos empezando la cosecha, pero con una muy baja intensidad", afirmó.

El productor explicó que la región sur del departamento, que comprende municipios como Gutiérrez, Cabezas, Charagua y otras zonas productoras, requiere entre 15 y 18 millones de litros de diésel para cosechar alrededor de 400.000 toneladas de maíz.

Moreno advirtió que los retrasos incrementan el riesgo de pérdidas, ya que el cultivo puede verse afectado por los vientos, plagas y el deterioro natural del grano.

"Hay un tiempo de maduración y después vienen los vientos; se nos caen las plantas, aparecen polillas y otros problemas. Cada día que pasa se complica más la cosecha", sostuvo.

El presidente de Promasor también denunció la existencia de un mercado paralelo de combustible y aseguró que algunos productores se ven obligados a pagar precios elevados para continuar con sus labores.

"Para sembrar tuvimos problemas y tuvimos que pagar el mercado negro del diésel. Para el fumigado también y ahora para cosechar también", afirmó.

Advirtió que la preocupación podría extenderse en las próximas semanas, cuando inicie la cosecha de sorgo y otros cultivos, lo que elevará la demanda de combustible en las zonas este y norte integrado de Santa Cruz.

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