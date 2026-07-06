“Salió caminando, es un milagro”: conductor resulta ileso tras choque en cadena al norte de Santa Cruz

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en la carretera que une Santa Cruz con Warnes, a la altura del ingreso al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, dejó cuantiosos daños materiales en tres vehículos, aunque, de manera sorprendente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 00:45, cuando un minibús presuntamente circulaba a alta velocidad e impactó por la parte trasera a un vehículo de servicio público tipo taxi con placa 729-MNR. A raíz del fuerte golpe, el taxi fue proyectado contra un micro que transitaba por el mismo carril.

El conductor del micro relató que, tras escuchar un fuerte estruendo, descendió de inmediato de su vehículo para auxiliar al chofer del taxi, quien se encontraba al interior del motorizado completamente destrozado.

“Yo venía tranquilo por mi carril cuando escuché un golpe fuertísimo detrás de mí. Vi que un minibús pasó a toda velocidad y más adelante se detuvo. El taxi quedó deshecho y fui a sacar al conductor”, contó.

Según su testimonio, una ambulancia llegó al lugar para evaluar al conductor del taxi, quien presentaba únicamente un rasguño superficial y no requirió ser evacuado a un centro hospitalario.

“Gracias a Dios, él salió caminando. Es un milagro, un milagro del Señor. Con el estado en que quedó el vehículo, cualquiera pensaría que habría consecuencias fatales”, expresó el conductor del micro.

Las imágenes del accidente muestran al taxi con severos daños estructurales, principalmente en la parte trasera, mientras que el micro sufrió afectaciones menores producto de la colisión. El minibús señalado como causante del hecho también terminó detenido varios metros más adelante.

De manera preliminar, testigos atribuyen el accidente al exceso de velocidad con el que presuntamente circulaba el minibús, aunque serán las investigaciones de la unidad de Tránsito las que determinen las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Pese a la magnitud del impacto, el accidente concluyó únicamente con daños materiales, en un desenlace que los testigos calificaron como un verdadero milagro.

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