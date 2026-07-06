Conductor huye tras estrellar su vehículo contra un árbol en Santa Cruz

Un accidente de tránsito se registró en la avenida Canal Isuto entre tercer y cuarto anillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo terminó impactando contra un árbol, dejando cuantiosos daños materiales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con el informe preliminar y el testimonio de personas que presenciaron el hecho, el conductor descendió del motorizado tras el choque y posteriormente se dio a la fuga, dejando el vehículo abandonado sobre la vía.

Las imágenes del lugar muestran los severos daños sufridos por el automóvil producto de la fuerte colisión contra el árbol ubicado en plena avenida. Afortunadamente, hasta el momento no se reportó la existencia de personas heridas.

Efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito acudieron al lugar para asegurar el motorizado, que quedó bajo resguardo policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades buscan identificar al conductor y establecer las causas que provocaron el accidente, sin descartar que el exceso de velocidad, una distracción u otros factores hayan influido en el hecho. El caso continúa en investigación.

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