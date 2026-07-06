La autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva en el penal de Palmasola para un hombre investigado por el presunto delito de violación agravada contra una niña de 10 años, quien sería su hijastra.

La fiscal asignada al caso, Rosa Flores, informó que la audiencia de medidas cautelares concluyó con la determinación de enviar al imputado al centro penitenciario mientras continúan las investigaciones.

“Acaba de culminar la audiencia de medidas cautelares en contra de un ciudadano por el presunto delito de violación agravada contra infante, niña, niño o adolescente”, señaló la representante del Ministerio Público.

Según la investigación preliminar, el acusado, quien es el progenitor no biológico de la menor, presuntamente le habría suministrado una tableta para que se durmiera y, posteriormente, cometer el hecho denunciado.

La fiscal explicó que, durante su declaración, el investigado reconoció que tenía el medicamento, aunque sostuvo que era para consumo personal. "Él reconoce que tenía la tableta, pero manifestó que era aparentemente para que él pueda dormir", precisó.

El caso se registró en la zona de Villa Primero de Mayo, donde la denuncia derivó en la aprehensión del sospechoso y, posteriormente, en su presentación ante un juez cautelar, que determinó su detención preventiva mientras avanza el proceso penal.

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