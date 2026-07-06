El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Josué Méndez, confirmó que uno de los ciudadanos abatidos durante un operativo policial en Corumbá, Brasil, era afiliado a la institución. Sin embargo, aseguró que, según la información de la que dispone la organización, el joven no registraba antecedentes penales ni estaba vinculado al narcotráfico.

Méndez manifestó que la institución desconoce las circunstancias que rodearon el hecho y afirmó que hasta el momento no ha recibido un informe oficial sobre lo sucedido.

“Él pertenece a la filial de la Unión. Es lamentable lo que ha sucedido. Las investigaciones y la Policía tendrán que esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió y determinar si existía o no alguna actividad ilícita”, declaró.

El dirigente sostuvo que las acciones personales de los afiliados no representan a la institución y remarcó que la UJC no ejerce control sobre las actividades privadas de sus integrantes.

"Nosotros somos una institución. Lo que ocurra en la vida personal de cada afiliado es de responsabilidad individual. Si lamentablemente alguno llega a involucrarse en un hecho ilícito, como institución nos deslindamos completamente porque nadie recibe instrucciones para cometer delitos", enfatizó.

Asimismo, reiteró que la organización no cuenta con información que vincule al joven fallecido con actividades delictivas.

“Lo que tengo entendido, según la información que me hicieron llegar, es que el joven afiliado a la institución no tenía ningún tipo de antecedentes, mucho menos relacionados con narcotráfico”, afirmó.

Las declaraciones del presidente de la UJC se producen luego del operativo realizado por la Policía brasileña en Corumbá, donde dos ciudadanos perdieron la vida. Mientras tanto, las autoridades del vecino país continúan con las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play