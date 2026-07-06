Vicente Salazar es enviado preventivamente a Chonchocoro por el caso bloqueos

La Justicia determinó la detención preventiva del dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Vicente Salazar, en el marco de las investigaciones por los más de 50 días de bloqueos registrados en el país.

La audiencia de medidas cautelares se instaló en La Paz, donde el Ministerio Público presentó la imputación formal contra Salazar por su presunta participación en la organización y dirección de las medidas de presión que afectaron carreteras, abastecimiento, transporte y distintos sectores productivos.

La Fiscalía imputó al dirigente por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Fiscalía pidió su detención preventiva

Durante la audiencia cautelar, el Ministerio Público solicitó que Salazar cumpla detención preventiva por seis meses mientras avanzan las investigaciones del caso.

De acuerdo con la imputación, la Fiscalía sostuvo que existen indicios sobre la presunta participación del dirigente en los hechos investigados y argumentó la existencia de riesgos procesales.

El caso está vinculado a los bloqueos registrados entre mayo y junio, que se extendieron por más de 50 días y generaron perjuicios en diferentes regiones del país.

Defensa cuestionó la aprehensión

La defensa de Vicente Salazar cuestionó el proceso y argumentó que la aprehensión habría sido irregular.

Su abogado, René Salazar, presentó documentación relacionada con arraigo, domicilio y actividad laboral, con el objetivo de desvirtuar los riesgos procesales y solicitar que el dirigente pueda defenderse en libertad.

Sin embargo, tras la valoración de los elementos presentados por las partes, la autoridad judicial determinó aplicar la medida de detención preventiva.

Investigación continúa

Con esta decisión, Salazar enfrentará la etapa investigativa bajo detención preventiva mientras el Ministerio Público continúa recolectando elementos sobre su presunto rol en los bloqueos.

La causa forma parte de las investigaciones abiertas por los conflictos que paralizaron rutas estratégicas del país y provocaron daños económicos, problemas de abastecimiento y afectaciones directas a transportistas, productores y ciudadanos.

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