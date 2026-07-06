Robo al ‘Niño Sikimira’: Identifican a dos sospechosos en cámaras y estiman millonaria pérdida en joyas

El robo registrado en el templo del ‘Niño Sikimira’, en el municipio de Villa Gualberto Villarroel (Cuchumuela), generó indignación y preocupación en la población, luego de que delincuentes sustrajeran joyas, dinero y ofrendas de gran valor simbólico y económico.

El alcalde del municipio, Alan Gálvez, confirmó el hecho y anunció que la denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y a la Gobernación para su investigación.

Según el reporte preliminar, los autores del hecho habrían ingresado al municipio alrededor de las 00:20 de la madrugada, transitando por Villa Rivero y Tacachi, hasta llegar al templo cerca de las 00:30.

Las cámaras de seguridad muestran a dos sujetos en motocicleta. Uno de ellos habría permanecido en el exterior, mientras el otro ingresó al templo tras forzar la puerta y romper el vidrio de protección de la imagen religiosa, de acuerdo a las declaraciones de la autoridad.

Posteriormente, cerca de las 00:45, se observa a los mismos individuos retirándose con una bolsa que contendría los objetos robados.

Joyas, cuna de oro y dinero entre lo sustraído

El alcalde informó que los delincuentes se llevaron diversas piezas de oro donadas por devotos, entre ellas cadenas, anillos, crucifijos y una cuna de oro, además del dinero en efectivo acumulado en el santuario.

“Son varias piezas, todo es de oro puro donado hace años”, señaló la autoridad, al estimar que el valor de lo sustraído alcanzaría aproximadamente un millón de bolivianos.

También se reportó la pérdida de entre 15 mil y 20 mil bolivianos en efectivo, además de monedas en dólares y euros, correspondientes a las ofrendas de los fieles.

Pese al robo de las ofrendas, la imagen del ‘Niño Sikimira’ no fue sustraída. Sin embargo, fue encontrada en el interior del templo con una mancha de sangre, hecho que también es parte de la investigación.

Las autoridades municipales señalaron que el robo habría sido planificado y ejecutado de manera organizada.

Antecedentes y preocupación en la población

El alcalde recordó que este es el tercer hecho delictivo registrado en el santuario, aunque destacó que es el primero con estas características de violencia y magnitud. El hecho ocurre a pocos meses de la festividad principal del 28 de agosto, lo que ha generado mayor preocupación entre los devotos y autoridades locales.

La Alcaldía anunció que coadyuvará en las investigaciones junto a la Felcc, revisando imágenes de cámaras de seguridad y recabando testimonios de vecinos para identificar a los responsables del robo sacrílego.



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