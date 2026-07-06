“Tendrían antecedentes por narcotráfico en Brasil”: Policía sobre bolivianos acribillados en Corumbá

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó este lunes que los dos ciudadanos bolivianos abatidos durante un operativo policial en Corumbá, Brasil, tendrían antecedentes por narcotráfico en ese país y, de manera preliminar, también existirían reportes que los vinculan con un presunto tráfico de armas.

La autoridad explicó que la información forma parte del intercambio de datos entre la Policía Boliviana y las fuerzas de seguridad brasileñas, en el marco de las investigaciones que se desarrollan tras la muerte del policía militar Marcelo Pimenta da Silva, ocurrida durante una persecución en la ciudad fronteriza de Corumbá.

“Los dos bolivianos que fueron asesinados por personal del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), de acuerdo con la información preliminar, tendrían antecedentes por narcotráfico, pero en Brasil”, señaló Gómez.

El comandante precisó que la Policía Boliviana realiza la verificación de sus bases de datos para establecer si ambos ciudadanos registran antecedentes penales o mantienen algún vínculo con organizaciones criminales dentro del territorio nacional.

Según la información proporcionada por las autoridades brasileñas, los dos bolivianos se encontraban a bordo de un vehículo e intentaban ingresar a un domicilio cuando fueron detectados por efectivos de la BOPE. Al advertir la presencia policial, presuntamente huyeron y fueron interceptados en calles cercanas, donde se produjo un intercambio de disparos.

“Presentaron resistencia al momento de la aprehensión e incluso hicieron uso de armas de fuego. Se encontraban en posesión de dos revólveres calibre .38, por lo que el personal de la BOPE respondió con sus armas de reglamento, provocando la muerte de ambos ciudadanos”, explicó el jefe policial.

Gómez añadió que, de manera preliminar, el operativo tendría como objetivo desarticular células vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), como parte de las investigaciones que continúan por el asesinato del efectivo de la Policía Militar brasileña.

Las autoridades de ambos países mantienen un intercambio permanente de información para esclarecer el caso y determinar la posible participación de otras personas u organizaciones criminales en los hechos ocurridos en la zona fronteriza.

Mira la programación en Red Uno Play