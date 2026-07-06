La Policía investiga un presunto intento de feminicidio ocurrido en el barrio 6 de Agosto, en Pando, donde una adolescente y un joven, ambos menores de edad, resultaron con quemaduras tras un hecho registrado luego de una aparente discusión.

De acuerdo con el reporte preliminar, la pareja habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del hecho. Por causas que aún son investigadas, el joven presuntamente roció gasolina sobre la adolescente y posteriormente sobre sí mismo, para luego prender fuego.

Vecinos del sector auxiliaron a ambos menores y los trasladaron a un centro médico.

Adolescente presenta quemaduras graves

El comandante departamental de la Policía de Pando, coronel Erland Monasterio, informó que la adolescente presenta quemaduras de tercer grado, mientras que el joven sufrió lesiones de primer y segundo grado.

“Hemos tenido el reporte sobre un hecho ocurrido en el barrio 6 de Agosto, donde los vecinos hacen referencia que se ha encontrado a una pareja de jóvenes, ambos menores de edad, que aparentemente habrían consumido bebidas alcohólicas y estaban discutiendo”, señaló la autoridad policial.

Monasterio indicó que aún se desconocen los motivos que habrían llevado al joven a cometer el hecho.

“Se desconocen los motivos que llevan al joven a echar gasolina a la mujer, y después él también se echa gasolina y se prende fuego. Los vecinos auxiliaron a ambas personas y fueron trasladadas al hospital”, agregó.

Caso tipificado como tentativa de feminicidio

La Policía informó que el caso fue tipificado como feminicidio en grado de tentativa, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del hecho, tomar declaraciones y establecer responsabilidades dentro del proceso.

El caso genera preocupación por la gravedad de las lesiones sufridas por la adolescente y por tratarse de un hecho de violencia que involucra a menores de edad.

Mientras avanza la investigación, la Policía mantiene el caso bajo seguimiento y se espera un informe médico actualizado sobre el estado de salud de ambos adolescentes.

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