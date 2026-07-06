Conmoción en el fútbol argentino: joven promesa de 18 años muere en un accidente de tránsito

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad deportiva de la provincia argentina del Chaco tras la muerte de Jeremías Lucas Correa, un joven futbolista de 18 años que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del sábado.

El siniestro se registró en el kilómetro 1024 de la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén. De acuerdo con los reportes preliminares, una motocicleta Honda Titan en la que viajaban dos jóvenes de 18 años colisionó con un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 21 años.

Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades.

Falleció en el lugar

La médica policial, doctora Cáceres, confirmó el fallecimiento de Jeremías Lucas Correa en el lugar del hecho.

El segundo ocupante de la motocicleta fue trasladado al Hospital Perrando con fractura de fémur, fractura de brazo y politraumatismos. Según el parte médico, permanece consciente y en condición estable.

El conductor del automóvil también fue evacuado al mismo centro hospitalario con traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo, fractura de brazo y múltiples traumatismos. Al momento de su ingreso se encontraba inconsciente, aunque posteriormente se informó que su estado era estable.

Conductor fue aprehendido

Por disposición de la Fiscalía de turno, el conductor del Volkswagen Gol fue aprehendido en el marco de una investigación por el presunto delito de homicidio culposo en accidente de tránsito.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal sanitario, integrantes del Gabinete Científico y Bomberos del Móvil Tanatológico, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Luto en el Club Central Benítez

Jeremías Lucas Correa formaba parte del Club Central Benítez, una institución deportiva ubicada en las afueras de la ciudad de Resistencia.

Tras conocerse la noticia, el club expresó su dolor mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde despidió al joven futbolista y acompañó a su familia en este difícil momento.

La institución destacó la fuerza, la perseverancia y el compañerismo que caracterizaban a Jeremías, recordándolo como un jugador formado en la cantera del club y querido por quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha.

Su muerte deja un profundo vacío entre sus compañeros, entrenadores, familiares y amigos, quienes hoy lamentan la partida de un joven que tenía toda una vida por delante.

Mientras avanza la investigación, la comunidad deportiva chaqueña despide con dolor a Jeremías Lucas Correa y acompaña a sus seres queridos en medio de esta irreparable pérdida.

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