¡IMÁGENES SENSIBLES! Trabajador muere tras quedar atrapado en una máquina industrial

Un video que circula en redes sociales volvió a generar conmoción al mostrar un grave accidente laboral ocurrido dentro de una fábrica textil en India.

Las imágenes, consideradas sensibles, muestran el momento en que un trabajador queda atrapado por una hiladora industrial mientras realizaba labores cerca de un enorme carrete en movimiento.

De acuerdo con la información difundida, el hecho ocurrió el 16 de octubre de 2023 y quedó registrado por cámaras de seguridad del establecimiento.

Compañeros intentaron ayudarlo

Según los reportes, el trabajador intentaba etiquetar el carrete cuando una de sus manos habría quedado atrapada entre los hilos de la maquinaria.

La fuerza del mecanismo lo jaló rápidamente hacia el carrete, mientras sus compañeros intentaban auxiliarlo sin exponerse directamente al peligro.

Finalmente, uno de los trabajadores logró cortar la corriente eléctrica para detener la máquina. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y la víctima ya no presentaba signos vitales.

Debate por seguridad laboral

Autoridades confirmaron que el trabajador falleció a causa de las graves lesiones provocadas por la presión y el funcionamiento de la maquinaria industrial.

El caso generó fuerte impacto en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en fábricas textiles, especialmente en espacios donde se opera maquinaria de alta potencia.

Riesgos en entornos industriales

El accidente evidenció los riesgos que enfrentan los trabajadores cuando permanecen cerca de equipos industriales en movimiento sin las medidas de protección adecuadas.

Usuarios en redes sociales cuestionaron la falta de elementos de seguridad visibles en el video y señalaron la importancia de aplicar protocolos estrictos en este tipo de entornos.

Especialistas en seguridad ocupacional recomiendan evitar ropa suelta o accesorios cerca de maquinaria activa, mantener distancia de rodillos y carretes, utilizar equipo de protección personal y garantizar que existan sistemas de parada de emergencia de fácil acceso.

La tragedia vuelve a recordar que la seguridad laboral no puede ser tratada como un detalle secundario. En fábricas, plantas textiles e industrias con maquinaria pesada, una falla de prevención puede tener consecuencias irreversibles.

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