El brujo ghanés falló en su predicción contra Argentina y ahora le dedicó un mensaje a Messi

El Mundial 2026 sigue regalando historias dentro y fuera de la cancha. Esta vez, el protagonista no fue solo Lionel Messi ni la Selección argentina, sino también el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien volvió a hacerse viral tras fallar en su predicción sobre la Albiceleste.

Días antes del partido, Bonsam había asegurado que Cabo Verde eliminaría a Argentina en los dieciseisavos de final, una declaración que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni terminó imponiéndose por 3-2 en un partido cargado de tensión y consiguió avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

El inesperado mensaje para Messi

Después del triunfo argentino, el chamán cambió completamente el tono y publicó una llamativa dedicatoria para Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

“Yo, Nana Kwaku Bonsam, te amo más, mi hermano Messi”, escribió el brujo ghanés, junto a una imagen del capitán argentino. En la misma publicación también advirtió a sus seguidores sobre cuentas falsas que estarían usando su identidad para cometer estafas.

(Foto: nanakwakubonsam/Instagram)

El mensaje llamó la atención porque llegó apenas después de que Argentina desmintiera en la cancha el pronóstico que había lanzado el propio Bonsam.

Las redes no lo perdonaron

Tras la clasificación argentina, los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer. Muchos hinchas se tomaron con humor la predicción fallida y llenaron las redes con burlas hacia el chamán.

Frases como “Messi rompió la magia”, “tu magia expiró” o “hoy es el peor día del brujo ghanés” comenzaron a circular entre los fanáticos argentinos, que celebraron no solo la victoria deportiva, sino también el curioso desenlace de esta historia viral.

(Foto: nanakwakubonsam/Instagram)

Nana Kwaku Bonsam ya había ganado notoriedad durante este Mundial por sus supuestas predicciones y rituales vinculados al fútbol.

Antes del partido entre Inglaterra y Ghana, afirmó haber realizado un “trabajo espiritual” para afectar el rendimiento de Harry Kane. Luego del empate sin goles, celebró el resultado como un acierto y aseguró que liberaría al delantero inglés para que volviera a marcar.

Esa fama lo llevó a convertirse en uno de los personajes más comentados del torneo, especialmente en redes sociales, donde sus declaraciones mezclan superstición, fútbol y espectáculo.

Argentina sigue y Messi vuelve a ser protagonista

Más allá del show viral, Argentina logró avanzar en un duelo complicado ante Cabo Verde y mantiene vivo su sueño mundialista.

Foto EFE

Messi volvió a estar en el centro de la escena, no solo por su peso futbolístico, sino también por esta inesperada dedicatoria del brujo ghanés, quien pasó de pronosticar la caída argentina a enviarle un mensaje de admiración.

En un Mundial donde la pelota convive con las cábalas, las bromas y las historias insólitas, Argentina ganó en la cancha y Messi también terminó imponiéndose en el terreno místico.

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