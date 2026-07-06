Tome previsiones: habrá cierres de vías en el centro de La Paz este lunes

La Policía Boliviana informó que este lunes se realizará el cierre temporal de varias vías del centro de la ciudad de La Paz, debido al desfile de teas y al encendido de la tea del Bicentenario de la institución.

La medida comenzará a regir desde las 17:00 y se aplicará en diferentes sectores donde se desarrollará el acto conmemorativo.

“La Policía Boliviana comunica a la población que, con motivo del desfile de teas y encendido de la tea del Bicentenario de la Policía Boliviana, se realizará el cierre temporal de vías”, señala el comunicado institucional.

Vías que estarán cerradas

De acuerdo con el reporte, las vías que tendrán cierre temporal son:

Plaza Murillo.

Calle Bolívar.

Calle Ayacucho.

Obelisco.

Avenida 16 de Julio, El Prado.

Plaza del Estudiante.

La institución recomendó a conductores, peatones y usuarios del transporte público tomar sus previsiones antes de circular por el centro paceño.

Recomiendan usar rutas alternas

La Policía pidió a la ciudadanía utilizar vías alternas, salir con anticipación y respetar las indicaciones del personal encargado del control y la seguridad vial.

El cierre se realizará de manera temporal mientras se desarrolla el desfile de teas y el acto de encendido de la tea del Bicentenario.

“La Policía Boliviana agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía en este importante acto conmemorativo del Bicentenario Institucional”, subrayó la entidad.

Bicentenario de la Policía Boliviana

Este 2026, la Policía Boliviana conmemora su Bicentenario bajo el lema “200 años de historia, vocación y servicio a la patria”.

La celebración recuerda dos siglos de labor institucional al servicio de la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la protección de la población.

Ante los cierres anunciados, la recomendación principal es planificar los recorridos, evitar la zona si no es necesario y mantenerse atento a las instrucciones de los efectivos policiales.

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