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¡Atención, padres! El Segip amplía su horario ante la alta demanda por las vacaciones de invierno en Santa Cruz

Desde este lunes, las oficinas atenderán en un horario ampliado como parte de un plan de contingencia destinado a reducir las filas, agilizar los trámites y facilitar que los ciudadanos obtengan la documentación necesaria antes de emprender sus viajes.

Charles Muñoz Flores

06/07/2026 11:31

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El Segip amplía su horario para agilizar la emisión de cédulas de menores. FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Con el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento de familias que se preparan para viajar, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) amplió su horario de atención en sus oficinas de Santa Cruz para responder a la alta demanda de emisión y renovación de cédulas de identidad, especialmente de menores de edad.

Desde este lunes, las oficinas atenderán de 06:00 a 16:00, de lunes a viernes, como parte de un plan de contingencia destinado a reducir filas, agilizar los trámites y facilitar que los ciudadanos obtengan la documentación necesaria antes de emprender sus viajes.

Desde el Segip, informaron que la medida busca garantizar una atención más eficiente durante el receso escolar, periodo en el que aumenta considerablemente la solicitud de documentos de identidad. Además, indicó que la institución evalúa extender la atención también durante los fines de semana si la demanda continúa en ascenso.

Además, recordó que la cédula de identidad es un requisito indispensable para que los menores de edad puedan desplazarse tanto dentro como fuera del país, por lo que recomendó a los padres y tutores realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes de última hora.

Asimismo, el Segip mantiene habilitados los cajeros de autoservicio para la renovación de cédulas de identidad, ubicados en la avenida San Aurelio y en el aeropuerto Viru Viru, como una alternativa para descongestionar las oficinas y agilizar la atención a la población.

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