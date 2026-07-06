Santa Cruz lidera recepción de remesas en Bolivia con el 58% del total entre enero y mayo de 2026

Santa Cruz se consolidó como el departamento que más remesas de trabajadores recibió en Bolivia durante el periodo enero–mayo de 2026, al captar 267,74 millones de dólares, cifra que representa el 58,2% del total nacional, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

En conjunto, las remesas que ingresaron al país alcanzaron los 459,91 millones de dólares en los primeros cinco meses del año.

Distribución por departamentos

De acuerdo con el informe del BCB, Cochabamba se ubicó en segundo lugar con 109 millones de dólares, equivalente al 23,7% del total.

Más atrás se encuentran Chuquisaca con 17,34 millones (3,7%), Beni con 10,79 millones (2,3%), Tarija con 6,11 millones (1,3%), Oruro con 5,61 millones (1,2%), Potosí con 5,43 millones (1,1%) y Pando con 0,64 millones (0,1%).

Foto: BCB

Panorama general

El comportamiento de las remesas muestra una alta concentración en Santa Cruz y Cochabamba, que en conjunto superan el 80% del total recibido en el país durante el periodo analizado, mientras que el resto de los departamentos registra participaciones significativamente menores.

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