PGE reformulado avanza al Senado tras aprobación por más de dos tercios en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y remitió la norma a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional, luego de obtener más de dos tercios de respaldo en sus estaciones en grande y en detalle.

Modificaciones

El presupuesto reformulado incorpora cinco modificaciones, entre ellas la reducción de aranceles para la importación de semillas, ajustes en la asignación de recursos para las universidades públicas, anticipos financieros para entidades territoriales autónomas, cambios vinculados al Sistema Único de Salud (SUS) y disposiciones sobre la disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado.

Asimismo, la norma autoriza al Ministerio de Economía la contratación de créditos externos por hasta $us 3.500 millones destinados al apoyo presupuestario y plantea medidas para dinamizar la economía tras los efectos generados por los 53 días de bloqueos.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que la aprobación representa un hecho institucional inédito en las últimas dos décadas.

“Después de más de 20 años, un presupuesto ha sido discutido, presentado y consensuado con distintas fuerzas políticas. En los últimos cinco años del anterior régimen ni siquiera se presentaba el presupuesto y se aprobaba por decreto. Hoy hemos vuelto a una sana discusión que permitió encontrar consensos”, afirmó.

Presupuesto reformulado con apoyo

Desde la Asamblea Legislativa también surgieron posiciones a favor de la norma. La diputada Claudia Bilbao sostuvo que la modificación era necesaria para brindar certidumbre económica.

“Este presupuesto reformulado era muy necesario, no solo para el Gobierno nacional, sino también para las universidades, municipios y gobernaciones. Necesitamos activar la economía”, señaló.

En la misma línea, el diputado Carlos Alarcón afirmó que la aprobación evita un escenario de incertidumbre financiera.

“El pueblo de Bolivia no podía recibir una señal de zozobra e incertidumbre económica si se rechazaba este presupuesto”, indicó.

Opiniones divididas

Sin embargo, la diputada Alicia Carvajal cuestionó la iniciativa y explicó que su bancada decidió abstenerse durante la votación.

“Este presupuesto no fue aprobado originalmente por esta Asamblea, por lo que no correspondía un reformulado. Las explicaciones no nos convencieron y por eso nos abstuvimos”, sostuvo.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde deberá ser revisado antes de su eventual promulgación.

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