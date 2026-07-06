¿Funciona el dólar flexible? Economista evalúa su primera semana

El economista Fernando Romero señaló que la primera semana de vigencia del nuevo régimen de tipo de cambio flexible muestra un funcionamiento ordenado y transparente, aunque advirtió que la medida no será suficiente para solucionar la escasez de divisas sin reformas económicas de fondo.

De acuerdo al análisis, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) de compra pasó de Bs. 9,73 a Bs. 9,83 por dólar entre el 26 de junio y el 3 de julio, mientras que el valor máximo de venta aumentó de Bs. 9,83 a Bs. 9,93, lo que representa un ajuste cercano al 1%.

El autor sostiene que este comportamiento refleja un mercado más transparente, ya que el precio oficial se determina a partir de operaciones reales realizadas por las entidades financieras.

Romero destacó que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo se redujo a menos del 1%, lo que, a su juicio, disminuye los incentivos para la especulación y fortalece la credibilidad del nuevo mecanismo.

Además, indicó que el cálculo del TCO se sustentó en más de 2.000 transacciones diarias y montos superiores a 22 millones de dólares, evidenciando una mayor representatividad del mercado formal.

Persisten los problemas estructurales

Pese a la evaluación positiva del funcionamiento técnico del sistema, el economista advirtió que el país mantiene importantes desequilibrios macroeconómicos que continúan presionando el mercado cambiario.

Entre ellos mencionó las Reservas Internacionales Netas de 3.628 millones de dólares, de las cuales solo 671 millones corresponden a divisas líquidas, además de los elevados déficits fiscales, la menor producción de hidrocarburos, la caída de las exportaciones y el impacto económico de casi dos meses de bloqueos de carreteras.

Plantea tres medidas

Para que el tipo de cambio flexible sea sostenible, Romero propuso incrementar la generación de divisas mediante el impulso a las exportaciones y la atracción de inversión extranjera, fortalecer las reservas internacionales y consolidar las finanzas públicas. También recomendó implementar un plan de reactivación económica para recuperar la producción y la confianza empresarial tras los bloqueos.

En sus conclusiones, el economista sostuvo que la flexibilización cambiaria constituye una reforma necesaria para adaptar la política monetaria a la realidad económica del país, pero enfatizó que su éxito dependerá de la aplicación de reformas estructurales que permitan estabilizar la economía, fortalecer las reservas y aumentar el ingreso de divisas.

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