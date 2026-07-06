Vacaciones de invierno: ¿Qué necesita para sacar permiso de viaje para menores?

Con el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento de viajes al interior del país, la Defensoría de la Niñez recordó a las familias cuáles son los requisitos para obtener el permiso de viaje de menores de edad, documento obligatorio cuando uno o ambos padres no acompañan al niño o adolescente.

Requisitos indispensables

Las autoridades explicaron que, si el menor viaja únicamente con uno de sus progenitores, el padre o madre acompañante debe presentar su cédula de identidad original y fotocopia, además de la cédula de identidad o el certificado de nacimiento del menor.

En ese caso, el progenitor que no realizará el viaje debe otorgar una autorización por escrito, acompañada de una fotocopia de su cédula de identidad firmada.

Si el padre o la madre que no viaja no puede emitir la autorización, la normativa establece la presencia de dos garantes, quienes deberán presentar sus cédulas de identidad originales y fotocopias, además de asistir personalmente para completar el formulario correspondiente.

Autorizaciones para terceros

Cuando el menor viaje sin ninguno de sus padres y sea acompañado por un tercero, también será necesaria la autorización de ambos progenitores o, en su defecto, el procedimiento con garantes.

La Defensoría recordó que el trámite debe realizarse de manera presencial por el padre o madre que acompañará al menor y advirtió que todas las cédulas de identidad presentadas deben encontrarse vigentes.

Sin permiso no hay boleto

Asimismo, se informó que las empresas de transporte interdepartamental deberán exigir el permiso de viaje al momento de la compra del pasaje cuando corresponda. En caso de no contar con la autorización, el boleto no podrá ser emitido.

Las autoridades recomendaron gestionar el permiso con anticipación para evitar filas y retrasos durante la temporada de alta demanda, además de señalar que estos controles buscan prevenir casos de trata y tráfico de personas.

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