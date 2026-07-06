La Paz celebra el Día de la Marraqueta, el tradicional pan de batalla 

La ciudad de La Paz celebró este lunes el Día de la Marraqueta, una de las tradiciones gastronómicas más representativas del departamento y considerada por muchos como el "pan de batalla" de los paceños.

Durante la jornada, autoridades municipales participaron en actividades con panificadores de la zona Callampaya para destacar la historia, elaboración y valor cultural de este alimento, que forma parte del desayuno, almuerzo y cena de miles de familias.

¿Cómo se elabora la marraqueta?

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, se sumó al proceso de elaboración junto a maestros panificadores y recordó que la marraqueta nació durante la Guerra del Chaco, cuando el entonces presidente Daniel Salamanca solicitó la producción de un pan elaborado con pocos ingredientes.

“Manos en la masa. Yo considero que es el mejor pan del mundo. Es un pan excepcional. Hoy hemos aprendido que el pan que llega a nuestra casa tarda cuatro horas y media en su elaboración”, señaló la autoridad.

Según explicaron los panificadores, la preparación de la marraqueta requiere únicamente harina, sal, azúcar, levadura y agua, además de un cuidadoso proceso de fermentación, moldeado y horneado que demanda varias horas antes de llegar a la mesa de los consumidores.

Uno de los maestros panaderos indicó que diariamente produce alrededor de 1.500 marraquetas para abastecer a la población.

Patrimonio gastronómico

La autoridad municipal destacó además que la marraqueta fue declarada patrimonio gastronómico de la ciudad y llamó a preservar esta tradición que distingue a La Paz.

“Cuando me ponen una marraqueta con llajua, para mí esa es la mejor combinación. Es parte de nuestra identidad y una tradición que debemos conservar”, expresó.

El alcalde también compartió un consejo para conservar el pan por más tiempo sin perder su característica textura.

Cada 7 de julio, La Paz conmemora el Día de la Marraqueta para revalorizar uno de sus productos más emblemáticos, reconocido por su corteza crujiente, interior suave y el particular sabor que adquiere gracias a su elaboración a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

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